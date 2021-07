Se debe exigir factura a médicos del Padrón A que cobran plus: nunca lo hacen

Es importante que los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) denuncien cuando "no le dan factura por el cobro del plus", o "un profesional de la salud del padrón A solicita un pago", según advirtió Teodoro Becker, coordinador Legal y Técnico del IPSS, en una reunión ampliada de la Comisión de Salud y Niñez del Concejo Deliberante de la Ciudad que abordó el cobro de plus médico.

Becker se refirió a los dos padrones con los que cuentan: A y B. Uno no cobra arancel diferencial y el otro sí lo cobra. Entre las condiciones para cobrar mencionó, además, que el prestador debe tener una antigüedad de 5 años.



Los ediles recibieron a representantes del Círculo Médico de Salta, del IPSS, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, quienes aportaron los padrones, las condiciones para el cobro de arancel diferencial, la importancia de solicitar factura, y otros puntos.

Al abrir, la edila María Mora (YP), presidenta de la Comisión, se refirió al interés de la convocatoria porque "a veces lo que se pide por un plus son sumas exorbitantes".

Le siguió la concejal Liliana Monserrat (STF), que indicó: "En lo particular no estoy en contra, pero me parece muy irregular que no entreguen factura, no permitiendo al vecino solicitar el reembolso al coseguro".

Por su parte, el presidente del Círculo Médico de Salta, Sergio Beretta, remarcó que "nunca puede haber más prestadores de una especialidad en el padrón B, se busca generar un equilibrio". A su turno, el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Federico Núñez Burgos, advirtió que "el reembolso del coseguro se realiza cuando se trata de una prestación personal y no así cuando se plantea un cobro por los materiales para cubrir una diferencia, como por ejemplo lo que venían realizando algunos odontólogos".