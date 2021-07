Doble cartelería, grieta, y el desinterés de la gente, los condimentos de las elecciones 2021

A pocas semanas de las elecciones legislativas en Salta y luego la apertura del escenario nacional con unas PASO y elección general, los salteños muestran poco interés en participar, así lo manifestó el periodista Martín Sánchez en InformateSalta por Multivisión Federal.

Del encuentro conducido con Noelia Pandolfi y Sebastián Quinteros, también participó el precandidato a diputado nacional por el Frente Unidos por Salta, Guillermo Durand Cornejo, quien aseguró que el contexto no es el mejor.

“Las encuestas están mostrando una apatía y que no quieren ir a votar sumado a un desconocimiento de los candidatos aún en plena campaña”, aseguró Sánchez en ese contexto se habló de la existencia de una doble cartelería porque hay candidatos a Convencionales Constituyentes que también participarán en la búsqueda de una banca legislativa.

“No dejamos de ser un producto electoral, no hay control de calidad, el ciudadano debería saber fácilmente identificar quien es quien, pero los ciudadanos están enojados”, aseguró Durand Cornejo quien al ser consultado por su doble cartelería buscó llevar tranquilidad. “Hay muchos que van a participar la elección de la convención constituyente, es bueno que se sepa que un candidato a Convencional Constituyente no es un candidato a un cargo electivo ordinario, con un haber en retribución, sino que es un cargo sin sueldo”.

Sin embargo el periodista especializado en política aseguró que la alteración que se produjo en el cronograma electoral con la suspensión de las PASO provinciales cambió mucho el panorama. “Si esto no sucedía creo que íbamos a tener más sorpresas con dobles candidaturas, me parece que la modificación del calendario alteró esos planes, pero para la gente es difícil entender y lamentablemente está muy disociada de estos temas”.

Las PASO, motivo de disputa

Cornejo insistió en que las PASO son un gasto innecesario, “deberían haber internas en los partidos, cuando vamos a las PASO la gente termina pagando por estas internas. No somos un país al que le sobra el dinero, hay cada vez más pobres y nos damos el lujo de gastar cientos y cientos para hacer una elección que en realidad no es una elección”.

Finalmente reflexionó en que la falta de renovación de candidatos espera tenga en estos comicios su fin. “No sé si debería estar acá, espero que esto se resuelva con la reforma de la Constitución porque se acabarán los cargos eternos y a la fuerza se deberá incorporar gente nueva, que es lo que hace falta”.