Denuncian al INADI que una contadora de AFIP discriminó a su hijo con autismo

El viernes pasado, una mujer fue a realizar un trámite a la oficina de la AFIP, en Belgrano y Deán Funes, junto a su hijo de 3 años que tiene autismo. Mientras esperaba a ser atendida, el pequeño tuvo una crisis y ella se enfocó en contenerlo. En ese momento, una contadora del organismo público a quien identificaron como Cristina Alderete, salió de su oficina y gritó: “callen a ese crío”, la madre del niño contó a CNN Salta la triste situación que vivió.

María, estaba desesperada y todavía arrodillada en el piso junto a su hijo cuando le explicó la situación pero la despectiva respuesta de la profesional fue: “Te estaba haciendo una broma”. No pidió disculpas, ni se retractó. Siguió trabajando sin importarle que había tenido un gesto discriminador con el niño y su mamá.

Dolida y con una fuerte sensación de impotencia, María pidió el libro de quejas pero el policía que custodia el ingreso a la AFIP le respondió que no lo tenían y no pudo dejar constancia de su reclamo en el organismo estatal. El efectivo le dio razón, al igual que la empleada que la atendió minutos después en el Box 5. La joven mamá atinó a alzar a su pequeño y salir del lugar.

“Lloré durante tres cuadras y solo me percaté de llamar a mi marido para contarle lo que habíamos vivido. Después conté nuestra experiencia en mi cuenta de Facebook e hice la denuncia en el INADI porque yo puedo entender que la gente no sepa de autismo pero no que mi hijo haya sido discriminado y llamado ´crío’ de esa manera tan despectiva”, contó María en una entrevista con el periodista Ángel Mansilla de Central Policial (CNN Salta).

María se siente frustrada y triste, no hubo empatía de parte de Alderete. “Me paralice y me sentí mal ante la soberbia de esta mujer. Si ella me hubiera pedido disculpas, hubiera sido diferente, pero se burló y no le importó”, finalizó.