Milagro en Salta: Peregrinos de Brealito llegaron a la Catedral y la emoción crece

Entre tantas historias de los peregrinos que llegan a nuestra ciudad esta la de Jorge Baez, un joven de Brealito que fue quien inició esta peregrinación y la gente se le fue sumando.

"Salí solo de Brealito, el sábado a las 5 de la mañana. Ellos veían que yo estaba caminando se iban sumando en el camino. El hecho que ellos quieran acompañarme en el camino no puedo contra su voluntad. No podía tener familia y ahora lo tengo, el hecho de no tener un techo, es suficiente para agradecer" agradeció.

Julieta, otra de las peregrinas, muy emocionada dijo "Lo acompañamos pero somo de Rosario y desde anoche. En la madrugada se puso frío. Es nuestra madre, muy agradecida por todo lo que nos das. por todo lo que tenemos. Venimos a pedir y dar gracias".

Walter, otro peregrino se mostró conmovido por haber llegado a la Catedral a pesar de las restricciones.

"Al principio eramos 15 pero después se fue juntando gente, en El Carril, Aguas Negras, Cuesta del Obispo y llegamos a Salta. La Fe salteña no se va perder" concluyó por FM Profesional.