Emocionante: Reviví la llegada de los peregrinos a la Catedral

Son varias las peregrinaciones que llegaron durante esta semana para vivir la Fiesta del Señor y la Virgen del Milgrano. Reviví las más emocionantes.

Uno de los grupos que más suelen conmover son los pacientes con discapacidad de la Fundación Recrear Salud. InformateSalta dialogó con Diego, kinesiologo de la Institución.

Otras de las historias es la de los 16 ciclistas de Molinos que hace 11 años peregrinan a bordo de sus bicicletas hasta la Catedral. Ellos decidieron escribir un poema para honrar a los Santos Patronos.

Ayer arribaron más de 50 personas que vienían caminando al encuentro del Señor y la Virgen del Milagro desde San Antonio de los Cobres.

Los peregrinos partieron la madrugada del 11 de setiembre y tienen previsto llegar a la Catedral de Salta antes del medio de este martes 14 de septiembre.

Este martes también arribaron a la Catedral los peregrinos de San Carlos y otros que se le fueron sumando en el camino.

"Somos el grupo de las mulas que salimos del Valle Calchaquí, con 4 amigos. No nos dejaban venir, nos han criticado pero hemos venido muy unidos. Fue hermoso, la gente nos daba de todo. El Señor y la Virgen mueven montaña".

Entre tantas historias de los peregrinos que llegan a nuestra ciudad esta la de Jorge Baez, un joven de Brealito que fue quien inició esta peregrinación y la gente se le fue sumando.

"Salí solo de Brealito, el sábado a las 5 de la mañana. Ellos veían que yo estaba caminando se iban sumando en el camino. El hecho que ellos quieran acompañarme en el camino no puedo contra su voluntad. No podía tener familia y ahora lo tengo, el hecho de no tener un techo, es suficiente para agradecer" agradeció.

El grupo de peregrinos D.A.F de San José de Metán hizo su arribo este martes a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. El año pasado no pudieron venir y este 2021, pese a las recomendaciones, decidieron salir hacia la Capital salteña.

Al llegar a la Catedral, no pudieron evitar ocultar su alegría y sus ojos se llenaron de lágrimas. “Se esperó mucho para venir, se armó el viaje en 3 días, estamos acá y no lo podemos creer. Hay mucho porque agradecer, hay mucho porque pedir, más que nada agradecer porque tenemos salud y estamos acá. Agradecer a Dios que nos dio fuerza para poder llegar, al Señor y la Virgen del Milagro. Ya está todo, ya no se puede pedir más nada”, dijo una de ellas a Telefé Salta.