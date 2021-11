Ladrón robó una silla de ruedas, intentó vendérsela a su dueña y los vecinos lo atraparon

Un reclamo por obras inconclusas de vecinos de la zona de camino a la Isla develó otra complicada situación que están atravesando con la inseguridad. Aseguran que los robos ocurren a diario y se incrementan cada vez por lo que piden la intervención del ministro de Seguridad, Abel Cornejo.

En este contexto, Emilce Andreani, vecina del barrio Las Tunas, relató a Somos Salta un hecho totalmente insólito que le sucedió cuando el mismo ladrón que le robó la silla de ruedas de su hija y regresó a querer vendérsela.

“Nos ha tocado sufrir en menos de 4 meses, 2 robos. En primera instancia nos robaron la silla del baúl de la camioneta en la puerta de mi casa y el mismo delincuente volvió a querer vendérnosla. A todo esto, quedó en la nada. Nuestro barrio cuenta con una subcomisaria, toda la zona en realidad, cuando los habitantes van en aumento y la policía hace lo que puede”, dijo.

La mujer detalló que no fue el único robo del que fueron víctima en los últimos meses, sino que hace unos días, volvieron a violentarle su vehículo, le rompieron el vidrio y le sustrajeron la batería y otras cosas que tenía en su interior.

“El móvil de la policía no tenía cubierta se pinchó apenas salió, es todo un problema porque la subcomisaria no tiene personal, no le mandan mobiliario. La droga y la delincuencia están incrementando de manera terrible en el barrio, cuando fue siempre un barrio tranquilo, lleno de vecinos trabajadores, pero en esta instancia estamos acorralados con el crimen en el barrio”, expresó.

Finalmente, contó que fueron los propios vecinos quienes lograron dar con el paradero de los malvivientes y atraparlos, luego de revisar sus cámaras de seguridad. “Encontramos a los ladrones en Río Ancho, llamamos a la policía, los fuimos a busca, se los encontró, se recuperó la batería gracias al accionar de la policía. Con lo poco que tienen, se dan vuelta para tratar de solucionar los problemas del barrio, pero cada vez está pasando a mayores. No hay un día que amanezca el barrio donde no haya habido robos, donde no hayan desmantelado o desvalijado una casa”, indicó.