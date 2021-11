Aborto en Tartagal: "Tratamos de trabajar de la manera más objetiva posible e investigar a fondo"

Tras la ampliación en la imputación de la médica que habría obligado a una joven de 21 años a practicarse un aborto en el Hospital de Tartagal, a pesar de que esta manifestara su arrepentimiento, el Fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, se refirió al caso.

A través de Multivisión, Vega confirmó que la doctora imputada se abstuvo de declarar y dio algunos detalles "Durante todo el proceso de la Investigación penal Preparatoria se pudo comprobar que la persona gestante se había arrepentido de su decisión primaria de abortar que ella quería continuar con el embarazo, lo hizo saber a no solo a los familiares sino también al personal de Salud e incluso en fiscalía"

El fiscal además dijo que la denunciante, junto a su abogado tras prestar declaración en Fiscalía presentaron audios de prueba que había manifestado su arrepentimiento.

"Además de estar consignado en parte de la Historia Clínica por una de las enfermeras, esta situación de arrepentimiento".

Qué sucedió ese día

El fiscal relató que "la joven se acerca al lugar queriendo realizarse un aborto, los ginecólogos le advierten los riesgos, estaba de 22 semanas y dos días. Ella queda internada en el hospital Juan Domingo Perón. A las 15 horas de que ella se interna, manifiesta su intención de no seguir con el proceso del aborto, le comunica a sus familiares, a la Asistente Social y eso quedó consignado en las hojas de la Historia Clínica, desde la fiscalía se entendió que no hubo un conocimiento de parte de la gestante".

Por otra parte, la gestante denunció que el consentimiento que se debe firmar para este procedimiento, lo había firmado posterior a la expulsión del feto, eso debe estar apenas se comienza con todo este proceso. Además no encuadro, por los tiempos de gestación, en un IVE.

¿Nació con vida?

Vega consultado por Multivisión respecto de la posibilidad de que el feto haya nacido con vida dijo que "de las testimoniales y pruebas no se pudo comprobar que haya nacido vivo el feto, ninguno de los testigos ha manifestado que haya visto al feto con vida. Se llevaron a hacer análisis al CIF respecto de los restos del bebé que se encontraban en la morgue del hospital, el servicio Anátomo patólogo manifestó que no estaban en condiciones los órganos para determinar si nació con vida o no"

Se hizo estudios de ADN para determinar que efectivamente los restos del feto eran de la denunciante .

Además el Fiscal explicó que se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas a la mujer denunciante "Estamos esperando los resultados para incorporar a la causa y tener un conocimiento más amplio de todo lo que ha atravesado".

Por ultimo el Fiscal explicó que la joven recibió pastillas que provocaron la expulsión del feto y que fue en este proceso que la doctora en cuestión participó, en principio sola. La intervención quirúrgica, legrado, se le practicó al día siguiente. "Es una causa muy delicada que tratamos de trabajar al máximo y de la manera más objetiva posible por todo estos debates que genera, se trató de tomar todas las previsiones e investigar a fondo".