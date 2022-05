Luis Landriscina opinó con dureza sobre los jóvenes: “Saben que tienen país porque miran el DNI, pero no tienen...”

Sin dudas, Luis Landrisina es uno de los humoristas más importantes que tuvo nuestro país, con monólogos legendarios que son recordados hasta el día de hoy. A sus 86 años, fue invitado por el programa de Telefe “La peña de morfi”, para repasar su vida y su carrera.

El programa conducido por Jey Mammon fue muy emotivo en un momento recordó al doctor René Favaloro, a quien admiraba mucho y señaló que “es uno de los hombres que le hace falta a este país”. La charla derivó en que se necesitaba trabajar en la identidad como Argentina y Luis Landrisina reflexionó sobre como está yo en día la juventud de nuestro país.

“Me duele la patria porque no se la nombra. Entonces, hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI, pero no tienen patria. No se les explica lo que costó hacer esta patria y quiénes la hicieron. Nos estamos olvidando de nuestros próceres. No los nombramos y no sentimos las canciones patrias para homenajearlos”, aseguró.

“Hay una cosa que conseguimos que es que se enseñe folclore en las escuelas públicas del país. Hacia el 2024, estaría en todas las provincias” remarcó el reconocido humorista y agregó que en las escuelas rurales se hace patria desde siempre.

Obviamente que la situación del país es un tema que preocupa bastante al humorista y unos días atrás, había analizado el presente de Argentina, con la mirada puesta en la crisis económica y el desempleo.

Luis Landrisina recordó viejas épocas y remarcó que cambiaron muchas costumbres y ante la pregunta sobre si todavía existe el sacrificio y el laburo en la Argentina, el humorista reflexionó y contestó.

“En un gran sector argentino, hay tres generaciones que no saben lo que es el trabajo. No trabajó el abuelo, ni el padre, ni el hijo. Eso es un problema” y agregó: “mientras a la gente le demos planes y no la posibilidad de un trabajo, la cosa va a seguir así”, consideró Luis Landriscina. /La 100