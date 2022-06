Homicidio del militar: un testigo aseguró que la pelea habría iniciado por una mujer

Con la declaración de vecinos de Villa Floresta y de personal policial se reanudó hoy la audiencia de debate en la causa seguida contra Eric Martín Ricaldi (27), alias “Sony”, por el delito de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Leonel Milton Vidal Luzco, y por lesiones graves en perjuicio de José Armando Barrientos Mita.

El hecho ocurrió el 25 de mayo de 2019, en Villa Floresta. Uno de los testigos que comparecieron hoy fue un hombre que estuvo presente en la casa del imputado ese día.

Dijo que habían estado consumiendo bebidas alcohólicas y estaban “muy machados”. Por la noche le mandaron mensajes de audio por Whatsapp a la víctima para que se sumara a la reunión. Todos formaban parte de un grupo denominado “La honda”.

“No era para burlarnos o porque le teníamos bronca. Siempre nos molestábamos así pero nunca había pasado a mayores”, aseguró el testigo. En su primera declaración, el sujeto había precisado que “Sony” le mandaba mensajes a “Leo” (Leonel Vidal Luzco) referidos a su pareja. Dijo que había rumores de que ella había salido con Sony y sostuvo que “había peleas entre ellos por una mujer”.

El testigo refirió que, como a las 22, “Sony” se fue de la casa solo. Él y el grupo de amigos se quedaron bebiendo y escuchando música. El imputado volvió “media hora o una hora después”, de mal humor, y les dijo a todos que se fueran.

Sostuvo que nunca escucharon que alguien hubiera golpeado la puerta en el momento en que “Sony” se fue. Dijo que la música estaba a volumen alto. Sobre la víctima, el testigo manifestó: “Era un buen pibe. Yo me llevaba re bien con él. En la cuadra lo queríamos todos”.

Para hoy también estaba prevista la declaración de la madre de Ricaldi, pero se abstuvo de hacerlo amparada en el derecho constitucional que la asiste por ser familiar del imputado.

A continuación declaró otro vecino de Villa Floresta. Dijo ser amigo del acusado. Relató que la noche del hecho se cruzó con “Sony” en la calle y él le pidió que lo acompañara hasta su casa. Dijo que el acusado iba sin remera y que portaba un arma blanca. “Me dijo que había peleado pero no me contó con quién. Yo no me di cuenta de que tenía un cuchillo hasta que lo tiró al suelo. Yo lo alcé y lo revoleé adentro de mi casa. No quería que lo tenga porque estaba alterado. El cuchillo cayó en medio de unas cañerías, donde había agua. No fue intencional. Quedó ahí hasta el otro día, cuando fueron los de la Brigada a buscarlo”, relató el testigo.