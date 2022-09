Susana Giménez y Antonio Laje se mostraron juntos y crecen los rumores de romance: “Gracias mi amor”

Crecen los rumores de romance entre Susana Giménez y Antonio Laje. Hace unos días atrás, el periodista de América TV fe el encargado de pilotear el avión con el que la diva llegó a Argentina y hubo un picante cruce de palabras entre los dos y varios medios fueron testigos del momento.

El acercamiento de ambos mediáticos surgió el año pasado, cuando Susana Giménez tenía que viajar a Punta del Este y se topó con la sorpresa de que el piloto era el periodista, momento que fue capturado por la propia conductora y lo colgó a sus redes sociales: “Vine a llevarte”, había dicho Laje en ese entonces.

“Rescato su sencillez y humildad. Es la persona más famosa de Argentina y de la región, recontra conocida y es tan genia”, destacó Antonio Laje. Su relación creció tanto en este tiempo, que actualmente el periodista es su piloto personal, por este motivo es que la diva aterrizó junto a él en esta vuelta a Argentina.

Fue ahí, cuando Susana brindó declaraciones a la prensa y saludó de una manera muy particular y cariñoso a su piloto. “Gracias Antonio. Chau mi amor, gracias”, dijo la diva. Ante esta situación, el fuerte rumor de relación amorosa entre ambos empezó a crecer cada vez más.

Otro punto importante, es la respuesta que brindó la diva cuando arribo a Argentina. Respondió un par de preguntas vinculadas a proyectos laborales y opinó de la vuelta de Mirtha a la pantalla chica de manera filosa ante los dichos de Moria Casán.

“¿Viste el debut de la Chiqui?”, preguntó el periodista, y Susana respondió: “No porque yo estoy en el teatro a esa hora, pero la voy a ver porque me lo grabaron”.

“¿Escuchaste lo que le dijo de si eran amigas o no y lo que le respondió Moria?”, insistió sobre el tema. “No, no me importa”, lanzó la diva y se subió al auto. /La 100