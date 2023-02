Sound system, un evento que invita a acercarse a la música de una forma diferente

El próximo sábado Salta será escenario de un sound system, para entender de que se trata InformateSalta dialogó con Genaro Alfarano, uno de los organizadores, que explicó de que se trata.

"Es una cultura que nació en Jamaica en los ’60 en los guetos porque las personas no tenían el dinero para ir a recitales o bailes. Lo que se hace es juntar los equipos de música y armar el baile en la calle, así nace como entretenimiento para los barrios bajos", comenzó diciendo.

Con el paso del tiempo "tomó más seriedad y formalidad, así cada barrio tenía su equipo artesanal. Cada sound sistema tiene su música, su equipo".

Alfarano comentó que "otra particularidad es que no hay mainstream, no hay escenario, no hay luces, estamos todos al mismo nivel. Cada festival tiene su propia corriente".

Es así que este sábado 11 El Abuelo Producciones de la mano de Chumu Banton, Dj Luchex, Nicolino steppa, Moro roots (Buenos Aires), Francox y GenaDub, brindarán un show durante 8 horas seguidas con un sistema de sonido artesanal.

El punto de encuentro será en Kennedy Bar, habrá espacios verdes y espacios para jam de acroyoga para disfrutar en sintonía con la música reggae. Las entradas anticipadas tienen un valor de $500, y se pueden adquirir contactándose con Genaro al 3874 08-7634.