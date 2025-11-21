¿Qué hay este fin de semana largo en Salta? Vino, automovilismo y arte

Salta tendrá un fin de semana largo movido entre propuestas turísticas, culturales y deportivas que se extenderán del 21 al 24 de noviembre. A los eventos centrales del Fin de Semana del Vino Argentino y la llegada del TC2000 al Autódromo Martín Miguel de Güemes, se suman muestras, ferias y espectáculos para todos los gustos.

El fin de semana del vino será uno de los principales atractivos: habrá degustaciones, promociones, música en vivo y propuestas especiales en vinotecas, bares y restaurantes de la ciudad. También se suman actividades organizadas por bodegas del Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes, con buena expectativa turística.

En paralelo, el TC2000 desembarca en Salta con entrenamientos, clasificaciones y la carrera central en el autódromo. Equipos y pilotos ya comenzaron a llegar y se espera una importante concurrencia de fanáticos del automovilismo.

Entre las propuestas culturales, del 21 al 23 se desarrollará la Feria de Arte Salta 2025 (FAS) en el Condominio La Trinidad (San Lorenzo Chico). Participarán más de 200 artistas, 33 galerías y habrá muestras, charlas, presentaciones y música en vivo. El evento ya está instalado como uno de los más importantes del norte argentino en artes visuales.

El sábado 22 a las 21 hs, en la Casa de la Cultura, el Ballet Contemporáneo de Salta presentará “Cambalache”, una obra que combina danza-teatro con humor, crítica y una mirada sobre la vida cotidiana.

Con un fin de semana largo y clima favorable, se espera alto movimiento en toda la provincia.