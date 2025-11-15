Festival en el Parque de la Familia: Música y tradiciones para celebrar la identidad salteña

Este sábado 15 de noviembre, desde las 17:30, el Parque de la Familia será sede del Festival “Orgullo de ser tradición, historia y canción”, una propuesta cultural abierta a toda la comunidad con música, danza y folclore. La actividad es gratuita y se desarrollará en la Plaza de Emprendedores.

El encuentro reunirá a academias de canto y danzas folclóricas, junto a artistas en vivo que ofrecerán un recorrido por las expresiones más representativas de la cultura popular salteña. El objetivo es promover un espacio de disfrute familiar y revalorizar las raíces que conforman la identidad provincial.

Las autoridades invitaron al público a asistir para compartir una tarde al aire libre, en uno de los parques urbanos más concurridos por vecinos y visitantes.

La organización está a cargo del Parque de la Familia y Redes del Sudeste, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes.