¡A puro gaucho y folklore! Campo Quijano vive la Fiesta Provincial de la Tradición

El Municipio de Campo Quijano realizará diferentes actividades dese hoy hasta el domingo, en el marco de la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición y Elección de la Paisana, invitando a todos los que quieran vivir la cultura y la tradición a pleno.

Las actividades comenzaron el 1 de noviembre y se extenderán hasta el domingo, con una gran variedad de actividades totalmente gratuitas.

La plaza principal se llenará de actividades con juegos y mucha tradición junto a las escuelas primarias. Se dictará el Congreso de la Tradición con charlas de cultura con el cuidado de animales en especial de caballos.

Este viernes 7 de noviembre, se realizará el 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas”: la Plaza Martín Fierro será el escenario del encuentro internacional que reunirá delegaciones nacionales e internacionales en una jornada que celebra la hermandad entre los pueblos a través del arte y la danza. Las actividades se extenderán de 17 a 22, en la Glorieta de Plaza Martín Fierro.



Mañana sábado 8 de noviembre, el cronograma será el siguiente:

10:00 a 17:00 h: 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas” – Viaducto El Toro

10:00 a 18:00 h: Elección Provincial de la Paisana de la Tradición – Casa de la Cultura / Picadero Santiago Apóstol

Charlas y conversatorios sobre heroínas de la independencia, canto con caja y la figura del Gral. Martín Miguel de Güemes. Almuerzo criollo y presentación de destrezas tradicionales

20:00 h: Desfile de carrozas alegóricas y Gran Baile del Pericón Nacional – Av. 9 de Julio, Campo Quijano



El domingo serán los actos centrales y cierre de la Fiesta

10:00 h: Recepción y mateada criolla – Plaza Martín Fierro

10:30 h: Acto Protocolar

11:30 h: Desfile Cívico, Cultural y Gaucho – Av. 9 de Julio

14:00 a 02:00 h: Jineteada, Pialada y Baile Popular – Picadero Santiago Apóstol (Organiza Agrupación de Gauchos Rodeo Antenor Sánchez)

12:00 a 19:00 h: “Apuntalando la Tradición” – Rancho El Torito, Las Lomitas (comidas regionales y baile tradicional)

18:00 a 21:00 h: Ensayo a la gorra – Compañía de Caporales Orígenes de mi Tierra, Glorieta Plaza Martín Fierro



La Municipalidad invita a vecinos, turistas y visitantes a sumarse a este homenaje a nuestras costumbres y al espíritu de unidad que caracteriza al pueblo salteño.