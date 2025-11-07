¡A puro gaucho y folklore! Campo Quijano vive la Fiesta Provincial de la Tradición

Cultura07/11/2025
campo quijano

El Municipio de Campo Quijano realizará diferentes actividades dese hoy hasta el domingo, en el marco de la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición y Elección de la Paisana, invitando a todos los que quieran vivir la cultura y la tradición a pleno. 

Las actividades comenzaron el 1 de noviembre y se extenderán hasta el domingo,  con una gran variedad de actividades totalmente gratuitas.

La plaza principal se llenará de actividades con juegos y mucha tradición junto a las escuelas primarias. Se dictará el Congreso de la Tradición con charlas de cultura con el cuidado de animales en especial de caballos. 

Este viernes 7 de noviembre, se realizará el 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas”: la Plaza Martín Fierro será el escenario del encuentro internacional que reunirá delegaciones nacionales e internacionales en una jornada que celebra la hermandad entre los pueblos a través del arte y la danza. Las actividades se extenderán de 17 a 22, en la Glorieta de Plaza Martín Fierro.

Mañanabado 8 de noviembre, el cronograma será el siguiente:

  • 10:00 a 17:00 h: 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas” – Viaducto El Toro
  • 10:00 a 18:00 h: Elección Provincial de la Paisana de la Tradición – Casa de la Cultura / Picadero Santiago Apóstol
  • Charlas y conversatorios sobre heroínas de la independencia, canto con caja y la figura del Gral. Martín Miguel de Güemes. Almuerzo criollo y presentación de destrezas tradicionales
  • 20:00 h: Desfile de carrozas alegóricas y Gran Baile del Pericón Nacional – Av. 9 de Julio, Campo Quijano

 
El domingo serán los actos centrales y cierre de la Fiesta

  • 10:00 h: Recepción y mateada criolla – Plaza Martín Fierro
  • 10:30 h: Acto Protocolar
  • 11:30 h: Desfile Cívico, Cultural y Gaucho – Av. 9 de Julio
  • 14:00 a 02:00 h: Jineteada, Pialada y Baile Popular – Picadero Santiago Apóstol (Organiza Agrupación de Gauchos Rodeo Antenor Sánchez)
  • 12:00 a 19:00 h: “Apuntalando la Tradición” – Rancho El Torito, Las Lomitas (comidas regionales y baile tradicional)
  • 18:00 a 21:00 h: Ensayo a la gorra – Compañía de Caporales Orígenes de mi Tierra, Glorieta Plaza Martín Fierro

 
La Municipalidad invita a vecinos, turistas y visitantes a sumarse a este homenaje a nuestras costumbres y al espíritu de unidad que caracteriza al pueblo salteño.

