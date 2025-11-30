El Paseo Balcarce se viste de tango: Clase gratuita y milonga para todos

Salteños y turistas podrán disfrutar este domingo de una tarde dedicada al tango en el Paseo Balcarce, donde la propuesta “Milonga Itinerante” ofrecerá una clase abierta y gratuita seguida de una milonga al aire libre. La actividad tendrá lugar el 30 de noviembre a las 18, bajo la coordinación del profesor Héctor Colque.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad a través de la Agencia Cultura Activa, está organizada por un grupo de jóvenes bailarines que promueven el tango como espacio de encuentro, conexión y disfrute. La clase introductoria se desarrollará de 18 a 19, y luego la pista quedará abierta para bailar con musicalización del TDJ Diego Chocobar.

La propuesta es libre y gratuita, pensada tanto para quienes desean acercarse por primera vez al 2x4 como para quienes ya tienen experiencia. No es necesario asistir con pareja de baile ni contar con conocimientos previos: la invitación es a vivir una tarde distinta en uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad.