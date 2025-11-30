Expo “Manos Salteñas”: Mujeres emprendedoras cierran el año con talento y tradición

La Municipalidad de Salta realizará este martes 2 de diciembre, de 17 a 19, la exposición de cierre del programa “Manos Salteñas: Emprendiendo con Historia”, una muestra que reunirá los trabajos, productos y experiencias de mujeres emprendedoras que participaron durante el año.

El encuentro tendrá lugar en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Avenida Independencia 910, donde las participantes exhibirán lo aprendido y producido en el marco de este proyecto que se desarrolla junto a UNESCO y la fundación Alwaleed Philanthropies.

“Manos Salteñas” integra una iniciativa internacional que busca revalorizar técnicas ancestrales del norte argentino, promover herramientas de oficio y fortalecer las capacidades productivas de mujeres de distintos barrios de la ciudad. A través de talleres y espacios de formación, el programa prioriza la creatividad, la identidad cultural y el desarrollo de oportunidades laborales.

La exposición será con entrada libre y gratuita, abierta a vecinos, emprendedores y público interesado en conocer el proceso creativo de las mujeres que formaron parte de esta edición.