Un domingo a pura música: Llega el Encuentro Pluricultural al Parque San Martín

En el marco de las celebraciones en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, la ciudad de Salta será sede hoy del recital “Encuentro Pluricultural de Músicos”, una propuesta cultural que reunirá a artistas locales de distintos géneros en una jornada abierta a toda la comunidad.

El evento se llevará adelante dedsde las 17, en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín, con entrada libre y gratuita, y forma parte de las actividades impulsadas por la Agencia de Cultura Activa de la Municipalidad de Salta.

La iniciativa es organizada por Jorge Pampero, músico, promotor cultural y fundador del colectivo S.P. (Salta Plurinacional), integrado por Originarios, Obreros en Movimiento, Campesinos y el colectivo LGTB+. El objetivo es homenajear a músicos, artistas y trabajadores culturales de la ciudad, promoviendo un espacio de encuentro desde la diversidad artística y social.

El público podrá disfrutar de una tarde con una amplia variedad de géneros que incluyen blues, rock, jazz, punk, cumbia, folclore, tango y ballets, demostrando la riqueza y pluralidad de expresiones que conviven en la escena local. La propuesta celebra la integración cultural y el rol de la música como herramienta de unión entre distintas identidades.

Desde la Municipalidad invitaron a vecinos y visitantes a participar del recital y acompañar a los artistas salteños en esta jornada dedicada a honrar a Santa Cecilia y a la música en todas sus formas.