Gritos y confusión en la salida de Alfa: porqué no pudo llegar al estudio y su acusación a "los pelucas, los peronchos"

No podía ser de otra manera, Walter "Alfa" Santiago no se fue en silencio, por el contrario, su salida fue bastante caótica, al punto que el participante de 61 años no pudo llegar al estudio de Gran Hermano (Telefe), donde lo esperaba Santiago del Moro, quien debió explicar lo sucedido.

Después de que Del Moro anunció que, por decisión del público, él era el nuevo eliminado, Alfa reaccionó de forma extraña: sin abrazar a nadie, se paró y de dirigió directamente a la habitación a buscar la valija.

El porcentaje de llamados contra Alfa fue de un 52.83%, mientras que Romina recibió un 47.17%.

Romina, por su parte, celebró continuar en el reality junto a Daniela y Julieta, sus dos más cercanas dentro de la casa.

"La batucada peronista", se le escuchó decir a Alfa, al escuchar los primeros gritos y fuegos artificiales provenientes del exterior.

Luego, acompañado por Camila, tomó sus cosas y se dirigió rumbo a la puerta. "Los pelucas... los peronistas, los peronchos", siguió Alfa, cuando todos adentro de la casa se mostraban sorprendidos por los ruidos, según publica Clarín.

Alfa escuchó las palabras de despedido de Gran Hermano y luego señaló: "Beso a todos. No quiero canción. Todos son uno contra seis acá, nadie puede cobijar a nadie".

Y caminó el pasillo rumbo a la salida repitiendo: "Los peronistas...".

Ya sin Alfa, los gritos continuaban afuera, lo que hizo pensar a Romina que provenían de parte de sus seguidores.

"Cuando los escuché dije ’no puede ser, no creo’. Pero después cuando él dijo eso dije ’seguro que son’", señaló la ex diputada, que después agradeció el apoyo recibido en la votación: "Gracias a todos los compañeros, compañeras, amigos, familia, todos...".?

"Chicos, me da miedo que pueda entrar algo por acá", reconoció La Tora, al escuchar las bombas de estruendo.

Entonces, Del Moro explicó: "Hay una manifestación afuera de la casa, por eso Alfa no puede llegar al estudio. Veremos mañana si lo podemos recibir. Son causas de fuerza mayor". Después, el conductor finalizó el programa.

Lo cierto es que se trató de una manifestación de SATSAID, organización sindical nacional de Argentina que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de los canales de televisión, en reclamo salarial.

Ya algo más tranquilos, dentro de la casa analizaron la salida de Alfa. "Se fue re caliente", aseguró Nacho. Y Julieta acordó: "Se fue re mal". "Para mí lo desconcertó los fuegos artificiales y el ruido", analizó Daniela.

Y La Tora aseguró: "No pensaba que se iba a ir. Estuvo toda la semana diciendo que mañana iba a ir a comprar, que iba a desarmar la valija, que se iba a quedar, nos subestimó a nosotros. No hay que subestimar a la gente, porque la gente todo lo ve. Cuando subestimaste a la gente porque siempre saliste primero y te la creíste, la gente te la sacó".