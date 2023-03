Denuncian abuso en un after en Tartagal, encontró a un hombre desnudo encima de su prima

Un hecho de violencia e intento de abuso se registró en Tartagal cuando dos primas decidieron salir a bailar a un boliche conocido del lugar y luego ir a un after en una vivienda de la zona pero vivieron un hecho terrible en manos de los dueños de la casa.

Con el paso de las horas y con el excesivo consumo de alcohol, una de las chicas terminó durmiéndose en una habitación, pero la otra joven al perderla de vista empezó a buscarla y la encontró a su prima con el dueño de casa encima, desnudo.

"Salimos al boliche Maracatu Disco y después fuimos a un after frente al colegio Jesús Reyes. Estábamos tomando en el boliche, estaba con mi prima y dos amigas más. Cuando voy a buscar a mi prima para que nos vengamos a casa, veo que este chico estaba arriba de ella sin los pantalones y ella estaba dormida".

La joven de 16 años, dijo que en la casa eran alrededor de 8 personas "Éramos 8 o 10, estábamos tomando y en un momento ella se quiere ir a acostar y se fue a acostar, cuando voy a buscarla veo esto, habían pasado varios horas era de día, me altero mucho y empiezo a pegarle" recordó.

Lo increíble que sucedió luego es que mientras le pegaba, aparece en escena la dueña de casa y esposa del sujeto que estaría abusando de su prima y comienza a golpearla, defendiendo a su marido.

"Yo le hablaba a mi prima, ella no reaccionaba. Un amigo me levantó y me llevó afuera. Nadie intervino. Yo dije que quería llamar a la policía o que iba ir a mi casa a contar lo sucedido, ellos me decían que no cuente nada. Mi prima no quería venir conmigo, no reaccionaba, me fui alterada y encontré a un hombre en una esquina y le pedía a un señor si me podía acercar a casa y me acercó" dijo por Activa2.

Cuenta que al llegar a su casa contó todo a su madre, pero no sabe que sucedió cuando ella se fue del lugar dejando a su prima sola.

Una denuncia y la otra versión

Por estas horas la joven que habría sido abusada está siendo revisada por personal médico, mientras la pareja denunciada se habría defendido remarcando la adicción de una de las jóvenes.