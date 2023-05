¡Un ejemplo cívico! María tiene 85 años y fue de las primeras salteñas en votar

A las 8.00 horas inició la jornada electoral que marcará el destino de la provincia por los próximos años, con muchos salteños acercándose para emitir su sufragio apenas abrieron las mesas. En la apertura de las escuelas, comenzaron las historias que aquellas personas que son un ejemplo cívico y un compromiso con los demás.

Esta es la historia de María Celia, una vecina de calle Deán Funes quien, con sus 85 años y acompañada de Arnaldo, su marido, se aproximó a su mesa en la escuela Urquiza, en pleno corazón de la ciudad de Salta, para demostrar que todavía tiene la voluntad de contribuir a su provincia con su voto.

“No estoy obligada (a votar), desde los 70 que ya no tengo que vota, pero voto siempre, aunque digan que los jubilados no sirven, que somos un gasto”, aseveró la mujer en diálogo con el móvil de InformateSalta, quien no se privaba de sonreír cuando era calificada de un ejemplo.

En cuanto Arnaldo, de 80 años, todavía no había emitido su voto, porque aún debía dirigirse hasta La Silleta pero igualmente se mostraba contento de acompañar a su mujer, anticipando igualmente que iba a cumplir con su sufragio durante estos comicios.

“Pido por gente honrada y capaz, no importa el partido”