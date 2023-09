Turismo religioso: Creció un 30% la ocupación hotelera por el Milagro

Miles de turistas llegan de diferentes partes del país para celebrar la fiesta del Milagro, la mayor demostración de fe del pueblo salteño. En Salta, el turismo y la hotelería alcanzaron un incremento del 30 por ciento en las reservas de habitaciones en la capital en comparación con esta misma fecha del año pasado.

Tal como había anticipado InformateSalta, la afluencia turística es intensa. Según el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Lucero, hasta este lunes 4 de septiembre, las reservas rondan el 60 por ciento de la plaza hotelera capitalina en la categoría de hoteles de 3 a 5 estrellas. No sucede lo mismo en las localidades del interior.

Otras reservas del Milagro

A diferencia del alto nivel de reserva que tienen los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, no sucede lo mismo con los alojamientos de baja categoría. Según Lucero, a poco más de una semana de la celebración central del Milagro, estos alojamientos registran pocas reservas. No obstante, el empresario explicó que los hostales esperan recibir huéspedes de último momento para la Semana del Milagro en virtud de la atractiva relación calidad-precio que ofrecen.

En cuanto al origen de los visitantes, se ha observado la llegada de grupos enteros de turistas provenientes del sur del país, encabezados por la provincia de Neuquén.

A los contingentes neuquinos este año se sumaron fieles y visitantes de las ciudades ya "tradicionales" para esta fecha, como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que también han contribuido significativamente al flujo turístico y a incrementar el nivel de reservas hoteleras.

Vuelos y colectivos

Es el caso de los pasajes aéreos desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Según la página web de Aerolíneas Argentinas, ya no quedan tarifas promocionales ni básicas para vuelos sin escalas desde esas tres ciudades hacia la ciudad de Salta para los días 12 , 13 y 14 de septiembre. Incluso, para estos días escasean los vuelos tipo "Plus" (que siguen a los precios de promoción pero no son los más caros) que ofrece la empresa.

Datos comparativos

Según El Tribuno, el año pasado en la ciudad de Salta, el 70% de sus 27.000 plazas hoteleras se ocupó durante la fiesta del Milagro, mientras que los tres días del Triduo y la procesión central con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro generaron un movimiento de casi 700.000 personas con un impacto económico de $356.849.429, de acuerdo al balance realizado por el Ministerio de Turismo.

Tras la celebración del año pasado, la Cámara de Turismo de Salta proporcionó datos precisos sobre la ocupación hotelera durante esos días clave: el 12 de septiembre estaba ocupado el 63% del alojamiento capitalino, al día siguiente aumentó al 70% mientras que el 14 de septiembre, un día antes de la procesión, había aumentado al 78%.

Para esas fechas se registraron un total de 7.594 arribos turísticos, lo que refleja la relevancia de la festividad religiosa salteña en el contexto nacional.