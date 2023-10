Más de 12 mil personas justificaron el "No voto" en Salta

La Policía de la Provincia desplegó un gran operativo en las horas previas al comienzo la apertura de las escuelas y durante la jornada electoral se trabajó intensamente. En dialogo con Multivisión, desde el área de prensa de la policía María Estrada contó el balance de la jornada.

Durante toda la jornada se recibió 22 alertas en toda la provincia con respecto a las irregularidades con lo que respecta a la veda electoral: “Se hizo un trabajo arduo desde ayer con las cámaras de vigilancia y el patrullaje por los distintos barrios por el tema del cumplimiento de la veda electoral”.

Además contó cómo fue la jornada electoral: “Después esta mañana el cuerpo de bomberos en conjunto al cuerpo de logística inspeccionaron todas las escuelas en donde se votaba para que no haya ningún inconveniente como por ejemplo cartelería de candidatos etc”.

Con respecto a la justificación del no voto dijó: “12.143 son las personas que justificaron el no voto en la provincia en las distintas comisarías solicitaron la constancia de no votar que la mayoría son por el tema de la distancia, que están a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia”.