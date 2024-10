Marketing de influencers: colaboraciones que te ayudarán a impulsar el contenido de tu OnlyFans

En años recientes, la popularidad de OnlyFans no ha parado de crecer. Se trata de una plataforma por suscripción en la que se paga para ver contenido de creadores de diversa índole, aunque el motivo principal de su fama viene de albergar imágenes y videos sexualmente explícitos.

Por supuesto, mientras más seguidores e interacciones tenga el creador, más rentable será la plataforma. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Hay que esforzarse en darle promoción a los perfiles.

Si estás pensando en crear una cuenta para ganar dinero en Onlyfans, debes considerar una inversión en mercadeo, colaboraciones, imagen y asesorías. A continuación, te explicamos cómo puedes colaborar con cuentas más grandes en redes sociales para promocionar tu página de OnlyFans.

El marketing de influencers y su proyección



En la era digital, las redes sociales toman cada vez más protagonismo en nuestras vidas. Y las personas que aparecen allí repentinamente se han convertido en las nuevas celebridades, a las que todos siguen.

Estamos hablando justamente de los “influencers”, personalidades propias de las RRSS que pueden tener una carrera fuera de las pantallas de los smartphones (como Cristiano Ronaldo o Dua Lipa) o habitar principalmente el Instagram y el TikTok (como Lele Pons). Pero en ambos casos sus decisiones de compra y estilo de vida tienen un impacto en un público enorme, que busca imitarlos incluso en sus hábitos de consumo.

Recordemos que las redes representan el medio de comunicación más preponderante de la actualidad para ganar dinero, ya que son gratuitas, de gran alcance y todos tienen acceso a ellas. Uno de los grandes fenómenos de nuestros tiempos es justamente la sensación de cercanía que ofrecen estas plataformas, que nos permiten conectarnos con los famosos, así como con familiares y amigos cercanos.

En tal sentido, el marketing de influencers no es otra cosa que una rama del marketing digital que aprovecha la relevancia de ciertas personas en Internet para hacer promoción a productos y servicios.

Tanto particulares como empresas que quieran aumentar sus ventas o dar a conocer ciertas cuestiones, suelen colaborar con influencers para que publiquen en sus cuentas anuncios, menciones, links o contenidos relacionados a lo que se quiere vender. Estas colaboraciones traen beneficios mutuos, ya sea en términos de dinero o de promoción conjunta.

Las estadísticas del marketing de influencers



Según los informes publicados por Statista este 2024, el marketing de influencers ha mostrado un significativo crecimiento en los últimos cuatro años. El valor de mercado de estas actividades se situaba en 13,8 millones de dólares a principios de 2021 y para este año alcanzó la cifra de 19,8 millones de dólares. Esto significa que cada año se contabiliza un mayor número de influencers en las redes sociales y también se eleva la cantidad de seguidores que tienen.

Sin embargo, hay que decir que más seguidores no significa una mayor influencia. En plataformas como Instagram el factor que consideran las marcas a la hora de ofrecer colaboraciones con influencers es el engagement, es decir, la cantidad de interacciones que tiene el contenido de una cuenta.

Estudios indican que, en muchos casos, los influencers con alrededor de 10.000 seguidores tienen una mayor tasa de engagement que las cuentas con más de un millón de ellos. Es por ello que las nuevas tendencias apuntan a colaborar con los llamados “micro influencers” o personalidades locales.

En todo caso, el marketing de influencers tiene una muy buena proyección para el futuro cercano. Se espera que en 2025 alcance un valor de mercado por encima de los 22,2 millones de dólares: cada vez será más rentable colaborar con los famosos en Internet.

Por este motivo, las marcas lo siguen incluyendo en sus estrategias de mercadeo.

¿Dónde puedo hacer una colaboración cruzada para promocionar mi OnlyFans?



Sabemos que OF es una plataforma que alberga principalmente contenido para adultos, y que los creadores de contenido abren cuentas en OnlyFans para ganar dinero. Por tal razón, no todas las marcas y personalidades están prestas a postear publicaciones que tengan que ver con páginas de OnlyFans en sus cuentas. Asimismo, ciertas redes sociales populares como TikTok e Instagram banean el contenido sexualmente explícito y todo aquello que muestre desnudez. No obstante, estos siguen siendo los canales más y mejor aprovechados por los creadores de contenido para promocionar su página azul.

¿Cuál es el secreto? Antes de plantearte colaboraciones para promocionar tu cuenta de OnlyFans, debes conocer los recovecos de cada una de estas plataformas y, sobre todo, sugerir en lugar de mostrar abiertamente. Si bien en el caso de Instagram, los nudes y la venta de contenido sexual están prohibidos, muchas modelos utilizan sus perfiles para colgar fotos y videos sugerentes que llamen la atención de su audiencia.

Una de las formas más comunes de hacer marketing de influencers en esta red social son las colaboraciones cruzadas, en las que se promociona la página para adultos en el perfil de otro influencer o modelo a través de menciones, hashtags y etiquetas.

En Instagram está permitido agregar un link al perfil con tus cuentas en otras plataformas, incluida OnlyFans. TikTok es un poco más restrictivo, ya que no se puede hacer mención del portal de adultos, pero, aun así, los modelos cuelgan en sus cuentas videos “soft” donde enseñan un poco de piel. No está permitido publicar los links ni pronunciar abiertamente la palabra “OnlyFans”, pero las personas entienden que la persona tiene una cuenta allí y lo busca. En otras redes como X, Reddit o Telegram, no hay censura, por lo que puedes usarlas con mayor libertad para estos fines.

Encuentra el influencer correcto para ti



El mejor consejo que podemos darte si quieres promocionar tu OnlyFans a través de cuentas de influencers es que elijas bien con quién colaborarás:

Debe ser una figura cuyo público coincida con el tuyo y tenga intereses similares, además de, por supuesto, estar dispuesto a promocionar en su perfil este tipo de contenido.

Puede ser otro creador de contenido similar, que esté geográficamente cerca o no (si lo está, una buena idea es postear en conjunto).

También podrías intentar contactar a marcas de productos de belleza, lencería o similares y ofrecer la posibilidad de hacer una colaboración cruzada.

Por último, deberás tener en cuenta el aspecto económico. Si quieres hacer marketing con un gran influencer deberás invertir en ello. Pero es posible hacerlo aún sin gastar grandes sumas de dinero.

Siempre que tengas una cuenta con un número considerable de seguidores, podrás usar hashtags como S4S, anunciando que intercambias menciones con perfiles similares, pero siempre hay que tener cuidado con lo actual o no de dichos hashtags, incluyendo la posibilidad de bans de las plataformas.

Y si realmente querés ganar dinero con tu cuenta de Onlyfans, te recomendamos buscar la asesoría de agencias como Aroa o alguna otra reconocida.