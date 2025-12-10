Murió Mauro, el joven oranense que luchaba contra un tumor

Mauro Erazú, un joven oranense que atravesaba un diagnóstico de tumor en el pecho con ramificación en sus pulmones, perdió la vida en la tarde de ayer en Salta capital.

El joven había sido trasladado de urgencia desde Orán hacia Salta capital para recibir atención médica pero su estado se agravó rápidamente.

En medio del dolor, habían solicitado a los corazones solidarios ayuda para que trasladar el cuerpo a su lugar de nacimiento. Pero finalmente pudieron hacerlo con la ayuda de muchos salteños que empatizaron con la situación.

“Ya mi primo y tío están con el sepelio Pieve volviendo a la ciudad muchas gracias por todo a todos que pusieron su granito de arena”, expresó un familiar en las redes de Ciudad Online.