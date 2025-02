A días para iniciar el brote, alertan que hay invasión de mosquitos Aedes en Salta

Cono las altas temperaturas de estos días y el advenimiento de la temporada estival de lluvias, comenzó la cuenta regresiva para, lo que se estima, será el inicio del brote de casos de dengue en la provincia de Salta, con múltiples operativos y acciones preventivas en marcha para mitigar la presencia del mosquito.

Sin embargo, el insecto ya está proliferando en Salta, con las autoridades sanitaria reconociendo que, por estos días, se nota mucha presencia del mosquito en casas y barrios de la Capital como por el Valle de Lerma, siendo justamente del tipo Aedes Aegypti que transmite la enfermedad.

Así lo confirmó el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Francisco "Paco" García quien, en diálogo con Canal Cuatro Express, coincidió que "hay muchísimos mosquitos" pululando por Salta. "Hay muchísimo Aedes, ese es el tipo de mosquito, Salta Capital y el Valle de Lerma tienen una colonización de Aedes muy importante", alertó.

Esa colonización del mosquito, según recalcó, es lo que dio "nombre y apellido" al brote registrado el año pasado. "Si no teníamos tanto Aedes, no íbamos a tener tantos casos", enfatizó el funcionario de Salud, quien precisó que el mosquito, en la presencia del sol, no va a picar, pero sí en lugares con sombra donde se refugia.

En este punto y como recomendación ante los días de la ola de calor, aconsejó que, al momento de salir, los salteños primero se coloquen el protector solar y luego el repelente. "En caso de hacer una actividad, primero proteger la piel con el protector y recién ponerse el repelente", indicó para concluir.

"Si hay mosquitos en las plantas, es porque hay un criadero cerca, por eso hay que desmalezar".