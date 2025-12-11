Preocupan los hechos de violencia juvenil en General Güemes, piden "sanciones ejemplificadoras"

Una seguidilla de episodios violentos protagonizados por adolescentes y jóvenes encendió las alarmas en distintas localidades del departamento General Güemes durante las últimas dos semanas.

Las peleas, ocurridas en espacios públicos y eventos sociales, se viralizaron a través de redes sociales y generaron un fuerte impacto en la comunidad.

El senador departamental Enrique Cornejo se refirió a la situación y expresó su preocupación por la escalada de violencia entre menores.

Según detalló en NuevoDiario, uno de los primeros hechos se registró en la plaza Ábalos, donde un grupo de chicas de entre 15 y 18 años se enfrentó a golpes. Días después, otra agresión masiva a la salida de una fiesta de 15 años alcanzó repercusión nacional por la crudeza de las imágenes. El último episodio ocurrió el domingo frente a la Municipalidad de Campo Santo, donde dos jóvenes volvieron a protagonizar una pelea

“Hay chicos que no comprenden el daño irreparable que provoca la violencia”

El legislador afirmó haber repudiado estos hechos en la Cámara de Senadores y sostuvo que la problemática excede la intervención estatal. Señaló que muchos conflictos se originan por situaciones mínimas y advirtió que hoy adolescentes de corta edad reaccionan de manera violenta ante provocaciones insignificantes.

En ese sentido, comparó lo ocurrido con el crimen de Fernando Báez Sosa y lamentó que, pese al fuerte impacto social de aquel caso, persistan conductas agresivas entre jóvenes. Remarcó que “hay chicos que no comprenden el daño irreparable que provoca la violencia”.

Cornejo consideró que la solución no pasa únicamente por reforzar la presencia policial. Afirmó que no es posible disponer un efectivo por cada cuadra ni controlar todos los eventos sociales, y subrayó la responsabilidad individual de quienes ejercen la violencia. También cuestionó la pasividad de algunos adultos que presenciaron las agresiones sin intervenir.

Reclamó un abordaje integral que involucre a las familias, las instituciones educativas, referentes barriales y al Poder Judicial. En particular, pidió "sanciones ejemplificadoras" por el episodio ocurrido en Güemes, donde uno de los jóvenes fue atacado cuando se encontraba en estado de indefensión.

El senador señaló que a lo largo del año mantuvo reuniones con fuerzas policiales y vecinos para trabajar en prevención, aunque las principales preocupaciones estaban vinculadas a robos y narcomenudeo. Aseguró que no se habían detectado hechos de este nivel de violencia entre jóvenes hasta las últimas semanas y aclaró que ninguno de los episodios ocurrió a la salida de boliches, sino en ámbitos públicos o fiestas privadas.

“La seguridad la hacemos entre todos"

Finalmente, reiteró un llamado a la responsabilidad colectiva y al diálogo dentro de las familias. “La seguridad la hacemos entre todos", destacó que los jóvenes tienen discernimiento suficiente para distinguir lo correcto de lo incorrecto y remarcó la importancia del rol educativo de la escuela y del acompañamiento de la comunidad para evitar que estos hechos se repitan.