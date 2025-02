Afirman que, en la prevención del dengue, aún falta profundizar la "conciencia familiar"

La provincia afronta sus primeros casos de dengue en el año y se espera una temporada difícil en febrero y marzo según lo adelantó el Ministerio de salud provincial.

En una entrevista con Canal 4 Salta, Francisco García Campos, director de Coordinación Epidemiológica, detalló que: "Nos llamó la atención que los primeros casos de dengue no sean en el norte de la provincia, sino que empezaron en Salta capital con cuatro casos confirmados, todos sin antecedentes de viaje. El primero es serotipo 2, el segundo no lo pudimos determinar, y los restantes pertenecen al serotipo A1, un nuevo serotipo que comenzó a circular en Bolivia, Paraguay y Brasil".

El funcionario explicó: "Para nosotros es una temporada difícil porque disponemos de muchos recursos para trabajar con el sector privado y el sector público. Trabajamos para bloquear, estamos en una fase de alerta, y todos los días tenemos entre 10 y 12 alertas, especialmente en la zona capital".

Sobre la evolución de los casos, García Campos agregó: "En números se espera que esto aumente. Hay una baja circulación; además de los 4 casos confirmados, hay 18 casos probables. Hay que seguir con los operativos de descacharrado. También tenemos que trabajar en la concientización del calendario escolar, y arrancamos en marzo con el manejo del vector en los establecimientos educativos. Queremos potenciar desde los colegios la idea de que son instituciones libres de criaderos".

En cuanto a la concientización de la población, indicó: "La gente tomó muchísima conciencia colectiva, ahora la conciencia individual y familiar es la que está costando. Esta época de lluvia dejó muchísimos cacharros, esto lo vemos en nuestra propia vivienda; por lo general, lo dejamos para el fin de semana y no lo hacemos. Tenemos que hacer conciencia desde nuestro propio entorno".

Finalmente, García Campos informó que: "Actualmente ingresaron seis mil dosis y se sigue con el esquema de vacunación. Las últimas son las enviadas por Nación. No tenemos la posibilidad de compra porque no hay para la venta en el país. Se intentó comprar un lote grande, pero no hay stock de vacunas", concluyó.