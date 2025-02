Inseguridad en Grand Bourg: Vecinos denuncian ola de robos en plena madrugada

Desde la semana pasada, vecinos de Barrio Grand Bourg empezaron a hacer públicas varias denuncias sobre ladrones que acechan la zona.

En este caso, Francisco Masciarelli vive a cuadras del Centro Cívico y fue víctima junto a su compañero de piso de esta inseguridad.

“Vivo con mi mejor amigo hace un mes y él se había comprado una computadora para estudiar, la había sacado en 18 cuotas y se la robaron” dijo el joven agregando que recién había pagado la tercer cuota.

Además de este artefacto se llevaron una videograbadora con los recuerdos de su infancia y un parlante entre otras cosas, cosas materiales sin que el hecho pase a mayores, ya que al estar durmiendo no se percataron de lo que acontecía una vez que los malvivientes ingresaron por el patio.

“Estuvo criminalística en mi casa y como que no me creían, me hablaban como si yo les estaría mintiendo” comentó a Que Pasa, agregando que antes de irse la policía de la vivienda le dijeron que tire un colchón en el comedor para ver si se daba cuenta cuando entren los delincuentes.

Si bien habló con el Comisario y se mostró empático en que las fuerzas del barrio hacen lo que pueden, sostiene que tendría que haber seguridad para estar tranquilos en su hogar, sobre todo tratándose de un complejo donde viven familias enteras.

Los robos se volvieron cotidianos en el barrio, por lo que los vecinos estaban deliberando para colocar por sus propios medios cámaras de seguridad, además de estar alerta avisando en el grupo cualquier movimiento sospechoso.

“Yo estoy en el grupo de vecinos y la inseguridad esta por todos lados, son varios casos por día, fin de semana” finalizó.