Zelenski apuntó contra Trump: "Vive en una burbuja de desinformación"

Esta semana, representantes de Rusia y Estados Unidos se reunieron en Riad y acordaron comenzar gestiones para terminar la guerra de Ucrania. Volodimir Zelenski, sin embargo, no fue invitado al encuentro y manifestó que no iba a reconocer los resultados de las negociaciones entre las dos potencias. Esto generó rispideces con Donald Trump, quien criticó duramente la gestión de su par. "Vive en una burbuja de desinformación", respondió el mandatario europeo.

"Hoy escuché 'oh, no fuimos invitados'. Bueno, has estado allí durante tres años. Deberías haberlo terminado hace tres años. Nunca deberías haberlo comenzado", había declarado el jefe de Estado norteamericano luego de ser consultado acerca de la decisión de no convocar a Zelenski al encuentro en Arabia Saudita. Además, lo responsabilizó por el comienzo del conflicto: "Deberían haber hecho un trato".

Trump agudizó sus críticas y apuntó a la falta de apoyo popular de su homólogo ucraniano. Según el republicano, solo un 4% del país europeo avala a Zelenski. Cabe aclarar que, este miércoles, el Instituto Internacional de Sociología de Kiev publicó una encuesta realizada a principios de febrero que muestra que el mandatario cuenta con un 57% de imagen positiva, una cifra incluso superior al 52% que logró en diciembre.

Otro aspecto que mencionó el Presidente norteamericano fue la ilegitimidad del gobierno de Zelenski, que no llama a elecciones desde 2019 y debería haber finalizado su mandato en 2024.

Trump también recordó la cantidad de dinero que envía su país a Ucrania y cuestionó que su par no sabe "dónde estaba la mitad del dinero". Según el republicano, enviaron más de USD 300.000 millones como ayuda, el triple de lo que aportó la Unión Europea.

Ante todas estas críticas, Zelenski opinó que el republicano estaba demasiado influenciado por la información rusa, y retrucó: "Lamentablemente, el presidente Trump, con todo respeto, vive en una burbuja de desinformación. No debemos olvidar nunca que Rusia está dirigida por mentirosos patológicos, no podemos confiar en ellos".

Asimismo, aseguró que fue Rusia quien comenzó la lucha armada: "Esta es una guerra de Putin contra nosotros. Todo el mundo lo entiende, incluso quienes son leales a Rusia".

Serguei Lavrov, ministro ruso de Relaciones Exteriores, agradeció las palabras de Trump: "Ningún líder occidental lo había dicho nunca, pero él lo ha dicho varias veces. Esto ya es una señal de que entiende nuestra posición. Es un político totalmente independiente. Además, es una persona acostumbrada a hablar con franqueza. Las personas como él no suelen ocultar lo que piensan de individuos patéticos como Zelenski".