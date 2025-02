Auto chocó contra camión en Av. Banchik, una mujer resultó lesionada

Alrededor de las 5:50 horas, sobre Av. Banchik, a la altura de la empresa Sullair, en la zona sur de la ciudad, un automóvil colisionó contra un camión de gran porte.

Producto del impacto, una mujer que viajaba en el vehículo de menor porte quedó atrapada y sufrió traumatismos, siendo asistida en el lugar por personal de emergencia y trasladada a un hospital local.

Según informó Multivisión, el siniestro se produjo cuando el auto intentó sobrepasar al camión, que en una maniobra lo cerró, lo que provocó que el automóvil perdiera el control y terminara debajo de las ruedas del camión.

El conductor del auto, Antonio, en diálogo con Multivisión, detalló que el conductor del camión le dijo que "no lo vio", lo que llevó al accidente. "Me tocó, giré y ya no pude controlar el auto, perdí la maniobrabilidad", relató el joven.

No obstante, agradeció que el hecho no provocó lesiones mayores. "Es material, se puede arreglar", aseguró.