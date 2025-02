Sin rastros de Matías en el río Arenales: "Dijeron que es probable que el cuerpo ya flote"

Pasan los días y la familia de Matías, el muchacho de 29 años desaparecido en el río Arenales, en circunstancias que aún no son claras, se acrecienta al no poder encontrar pistas, rastros o indicios del paradero del joven, con las esperanzas de hallarlo con vida reduciéndose acorde pasan las horas.

Mientras sigue la búsqueda, el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo conversando con Tatiana, la hermana de Matías quien se lamentó que la búsqueda aún no dio resultados, mientras con su familia tratan de afrontar la dolorosa posibilidad que ya lo encuentren sin vida.

“La esperanza ya es de encontrar el cuerpo de mi hermano, de darle sepultura, despedirnos de él, es lo que Lacustre nos dijo, que es probable que el cuerpo ya flote, como nadie lo vio enganchado por si se quebró o lastimó vivo”, dijo en voz quebrada.

Mientras tanto ella y sus otros hermanos están con sogas, ganchos y otros recursos buscando por el río, algunos se meten a nadar, otros mantienen agarradas las sogas, tratando que los días no pasen en vano. “Estamos destrozados, yo me estoy preparando para sostener a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos”, expresó.

En cuanto a las versiones de lo ocurrido con Matías, negó que él se haya tirado al río. “Dicen que se tiró, que se cayó, ahora hubo otra versión que se les fueron las manos y lo empujaron… es imposible que se haya tirados, él no se metía al agua”, aseguró apuntando a una chica que estaba con él.

“Él salía a verla, le llevaba comida porque supuestamente vive en situación de calle, ahora me dicen que ella le pegaba a mi hermano, yo le veía los golpes pero él no nos decía nada; ella no pidió ayuda, recién cinco horas después, vaya a saber dónde andaba mi hermano”, reclamó para concluir.

“No tenemos nada, estamos todos muy angustiados, no damos más”