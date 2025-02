Se identificó al joven que cayó en el Arenales, lo habrían empujado y habría detenidos

En las primeras horas de este viernes no se conocían muchos detalles de la "misteriosa" búsqueda de un hombre en el río Arenales en la zona del parque Industrial, pero con el correr de las horas la familia salió en los medios y dio detalles de lo que habría sucedido.

Raquel, hermana del joven lo identificó como Matías de 29 años de edad y contó que aparentemente estaba con unos amigos en el río y cayó. "Como a las 3.30 de la tarde habría caído al río y en mi casa se enteraron a las 6.00 de la tarde. Se enteraron porque una joven llamada Raquel que estaba con él y otros hombres, andaba diciendo que mi hermano se murió, que estaba ahogado y de ahí unos vecinos de nosotros, se acercaron a darle aviso a mi otro hermano. Mi mamá salió a radicar la denuncia, yo hice una ampliación y comenzaron a buscarlo anoche mis hermanos".

La hermana de Matías confirmó que esta mañana "Temprano encontraron a uno de los tres hombres, que es el que está detenido junto a la mujer identificada como Raquel. No entiendo porque se escondieron, se dieron a la fuga. Agarraron sus cosas, la tiraron porque dijeron que era 'un garrón para ellos' eso dijo la chica" contó por Multivisión.

Cayó al agua y nadie lo ayudó, "denuncié por abandono de persona"

Tatiana, ubicada en el puente del río en la zona del parque Industrial analizó "Acá vienen muchos a pescar, hasta tarde vimos que la gente salía de acá, lo han visto varias personas a mi hermano yéndose y no sé por qué no lo ayudaron. Otra persona dijo que vivió que estaban jugando y lo pecharon. Como digo mi hermano no sabía nadar, y pidió ayuda".

La mujer cuenta que, la chica detenida le manifestó cuando fue a su casa anoche que tenía cargo de conciencia "Dice que mi hermano pedía ayuda y que nadie le creía y como ella no sabe nadar no hizo nada. Que ya iba a ver cuando le hagan la autopsia vas a ver que no le hicimos nada, me dijo que ella vio como se lo llevaba y lo hundía el agua y que ninguno se quiso meter, hice la denuncia por abandono de persona, los otros dos no aparecen".

Tatiana no entiende "por qué no lo ayudaron, no sabía nadar, no hicieron nada y los otros tres changos dijeron que era un garrón para ellos, agarraron sus cosas y se fueron, y ella también decidió irse pero nadie fue a la casa a avisar ni llamó a la policía, capaz lo podían encontrar por ahí".

Por estas horas la policía lo busca por tierra junto a sus hermanos, la lacustre por agua, además esperan le acerquen una zapatilla encontrado durante el rastrillaje para que su madre la reconozca.