Desaparición de Matías: "Duele que estas personas estén sueltas, para mí son asesinos"

Este Jueves 27 de Febrero se cumple una semana de la desaparición de Matías Emanuel del Valle de 29 años, que desapareció a orillas del río Arenales, alrededor de las 15.30 en el sector ubicado cerca del parque Industrial.

"Que me digan por qué están sueltos los supuestos asesinos"

Nancy, mamá de Matías, habló desde las puertas de Ciudad Judicial, donde llegó acompañada de familiares y amigos, pidiendo ¡Justicia! y señalando a las personas que estuvieron con su hijo ese día jueves 20 de febrero en el río Arenales y que recién avisaron de su supuesta caída al río, tres horas más tarde.

"Esta en la nada, no hay ninguna novedad. No me dicen como va la investigación, nosotros no tenemos que arrimar a la policía para saber alguna novedad, que lo andan buscando en tal parte, o que están haciendo algo sino nadie se arrimo ni nos informa. Lo que más me duele que estas personas estén sueltas y sean responsables, para mí son culpables son asesinos".

Consultada sobre algún posible contacto con los 4 supuestos amigos de Matías, a los que señalan como causantes de su desaparición, la mujer reprochó el hecho de que no pueden tener contacto con ellos porque "Están resguardados, no nos podemos arrimar ni hablar ni nada. ¿No sé que hacer? ¿No sé donde dirigirme? Se pasan la pelota. No lo conozco al fiscal".

Desde las puertas de Ciudad Judicial piden justicia, por su hijo y ser recibida por el fiscal. "Estamos pidiendo nos atienda una autoridad que compete a esta causa. Que me digan por qué están sueltos los supuestos asesinos, para mí son asesinos, culpables. El solo hecho de haber hecho abandono de persona ya son culpables, cualquier ser humano hubieran salvado o ayudado a otra persona. Ellos estuvieron con él, no sé si lo pecharon se tiró pero fueron los últimos que estuvieron con él".

Sobre el trabajo de bomberos y lacustre "Me dicen que no hay buzos en Salta"

"Le tenía fobia al agua, no sé como llegó hasta ahí"

Nancy, desesperada pero con el propósito de encontrar a su hijo, quizás resignada a que el hallazgo sean sin vida contó "Ya se lo buscó por todos lados, estoy pidiendo buzos, estoy viendo a quién compete. Bombero me dijo que Lacustre, la policía también me dijo que Lacustre que solo ellos tienen, después me dicen que no hay, menos acá en Salta, quiero pedir eso, si debe haber, u otra forma para ayudarme porque se me hace que Matías está enterrado bajo las arenas, hay muchas cosas para poder quedar enganchado, atrapado. Quiero ayuda, como ser humano no lo puedo dejar a mi hijo ahí, que el río se lo llevó se lo tragó, no puedo hacer la vista gorda, es mi hijo, una persona, un humano, estamos hace una semana bajo el río, en la lucha, en la búsqueda".

Por último, a través de Multivisión la mujer contó que "él tenía fobia al agua, no sé como llegó al lugar. Nunca quiso ir ni al balneario ni a un paseo al río".

