Más denuncias contra la empresa MSG Tour, a una familia le deben más de 30 mil dólares

Desde hace algunas semanas venimos reflejando las presuntas estafas cometidas por una empresa de turismo llamada MSG, pero los casos siguen apareciendo. Una familia reclama mas de 30 mil dólares.

Edgar Cadima García, es el representante de una familia numerosa que compró un paquete a Punta Cana, República Dominicana y hoy reclaman la devolución de 2600 dólares por paquete.

"Compramos a mediados de enero, él nos dijo que para reservar el precio, 2600 dólares por paquete, nosotros somos 12 personas, gente de Entre Ríos que se vino a Salta porque de acá teníamos vuelo directo a Lima y de Lima a Punta Cana, otras agencias no lo tenían".

La deuda que tendría la empresa con él y todos sus familiares, asciende a 31.200 dólares "Somos cuatro familias, están mis hermanos con sus hijos, mi mamá, yo con dos hijos, juntamos la plata, se la llevamos, nos imprime un recibo, le pedimos el detalle del servicio, vuelve a imprimir con detalles" dijo por Multivisión.

Edgar aseguró que no tenían conocimiento de las estafas que venía cometiendo la empresa desde hace algún tiempo "Creo que una agencia que tenga estafas no debería estar trabajando. Confiamos en él, me dice 'ya te mando los voucher, pasan dos días, no pasa nada, volvemos a reclamar, nos manda un link con un código, donde ingresamos y no figura nada, nos dice que era un error, que ya lo arreglaba, así nos tuvo desde mediado de enero, nos tuvo así dando vueltas y yendo a diario estas semanas, encontré personas que tienen el mismo problema".

Durante la noche del miércoles, Edgar y otros damnificados se instalaron en la galería Buenos Aires, donde el dueño de la agencia seguía en su computadora como si nada e incluso les advirtió se fugaría.

"Fuimos todos e hicimos una denuncia individual, se lo detuvo por 6 horas y ya esta libre nuevamente".

Ya con abogado, la familia Cadima García, radicó la denuncia policial y cuenta con el asesoramiento de un abogado, esperando poder tener una respuesta.