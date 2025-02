Los términos discriminatorios en una resolución sobre personas con discapacidad

Hoy fue tema de debate, charla e indignación los términos que parecieron en una resolución de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), cuyo propósito fue endurecer los criterios para acceder a las pensiones. Aunque con la llegada de las críticas desde el gobierno dijeron que se trataba de un "error" y aseguraron que lo corregirían.

Es que el Gobierno pasó a calificar a las personas con discapacidad intelectual como “idiotas”. Ese término, junto a otros del estilo como “débil mental”, “imbécil” y “retardado” aparecieron en el Boletín Oficial dentro de la Resolución 187/2025 de ANDIS, conducida por Diego Spagnuolo. El objetivo de la resolución es establecer un nuevo baremo para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva.

En diálogo con InformateSalta, Luis Gonzales referente de Padres TEA, una organización que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, sostuvo: "Desafortunadamente estamos en 2025 y las clasificaciones o el material que están usando la verdad que atrasan y este es uno de los tantos atropellos que se llevan adelante".

Aunque destacó que hace algunas horas el gobierno anunció que "analizan modificar este documento y el diputado (Daniel) Arroyo (Representante de Buenos Aires) presentó un proyecto para derogarlo".

Es que "las personas con discapacidad son personas sujetas a derecho y en la actualidad se está hablando muchísimo de las barreras no solamente por infraestructura sino también actitudinal". En este punto es necesario destacar que no es la primera vez que hay actitudes del gobierno nacional que no le caen bien a las personas con discapacidad, sus amigos o familiares, "desafortunadamente los dichos del presidente de ‘Mogólico, tarado, imbécil’ para descalificar a otras personas. Son pequeñas y consecutivas cosas que van afectando".