Pagos en dólares: Qué rubros serán los primeros en implementar el sistema

Los comercios ya pueden aceptar pagos con tarjeta de débito en dólares. Es voluntario y los primeros en implementarlo serán agencias de viajes y tiendas de bienes durables, como electrodomésticos, tecnología y muebles, según pudo averiguar TN. Si bien pymes y comercios consideran que es una medida positiva para seguir impulsando el consumo, el arranque fue más bien “tímido”, según definieron en los locales.

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) ven con buenos ojos la habilitación de compras en dólares con tarjeta de débito y códigos QR, pero advirtieron que no será tan extendido: “Se facilitan operaciones en esa moneda, que ya es ampliamente utilizada en Argentina, no solo como reserva de valor, sino también como unidad de cuenta. Hemos recibido comentarios favorables de diversos asociados y, si bien no anticipamos una adopción masiva en el corto plazo, creemos que, con el tiempo, su uso entre los comercios se irá ampliando progresivamente”.

En la misma línea, Alfredo González, titular de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), consideró: “Es una buena alternativa de cobro, más teniendo en cuenta que con el blanqueo hay dólares en cuenta”. Sobre en qué sectores cree que se va a implementar, informó: “No la veo para transacciones como ir a la carnicería, pero sí en turismo y bienes durables, creo que se va a ver rápidamente”.

A partir del 28 de febrero, se permite a los comercios cobrar en dólares con tarjeta de débito. La clave es que el pago se realiza directamente en dólares, no hay conversión de pesos a dólares. Para eso, el comercio deberá contar con el sistema POS, mientras el cliente deberá tener cuenta bancaria, tarjeta de débito y dólares en la cuenta.

A partir de marzo, los comercios podrán aceptar pagos con tarjeta de débito en dólares. Será voluntario.

En un relevamiento realizado por TN en la calle Florida, en pleno centro porteño, se observó que los comercios todavía no lo implementaron, e inclusive muchos no estaban al tanto de la novedad. Sobre este punto, Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba), aseguró que el 60% de los comercios todavía no están informados de la nueva medida del Banco Central. La implementación real se estima en menos de 10%, informaron desde Fecoba, y describieron el arranque como “tímido”.

Sin embargo, consideró que avanzarán desde las cámaras empresarias en la difusión porque lo ven como una buena alternativa: “Sectores como el turismo lo van a adoptar rápidamente, evitás arbolitos y realizás transacciones formales. También en manufacturas como indumentaria o calzado podría ser”. Además, desde Fecoba ven como más probable que se adopte primero en grandes locales, más que en pequeños comercios de barrio.

Si el comercio acepta el pago con tarjeta de débito en dólares, la clave para que los consumidores lo usen pasará por el tipo de cambio. Si un mismo par de zapatillas está a $120.000 y a US$120, implica que el comerciante lo puso al tipo de cambio oficial. Al consumidor le convendría vender sus dólares al MEP o al blue. En cambio, si el comerciante lo pone al tipo de cambio MEP, ese mismo par de zapatos costará US$100, 20 dólares menos que antes.

Un comerciante que prefirió el anonimato afirmó: “Una cosa va a ser cómo se exhiban los precios en el local, y otra distinta va a ser cómo se pongan de acuerdo a la hora de pagar. Si el comercio quiere los dólares, va a poner las cosas a un tipo de cambio alto, así el consumidor gasta menos dólares”. Si bien un comercio puede facturar en dólares, luego el pago de impuestos a ARCA se realiza en pesos.

En esa línea, Castillo de Fecoba mencionó: “Imagino que el comercio hará un promedio de todos los dólares que le convenga al cliente”. Se mostró optimista de que los consumidores van a usar la alternativa: “Va a ser algo más que ayude a incentivar el consumo. Hay US$200.000 millones en resguardo de los argentinos. Como hace meses que el dólar no sube, muchos pueden pensar en usarlo para compras, dado que va perdiendo poder adquisitivo con el tiempo”. /TN