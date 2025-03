Pailler: "Sabemos que Nación ha suspendido las obras, pero la Provincia las está haciendo"

En la previa a la Apertura de las Sesiones Ordinarias 2025 de la Legislatura, el senador provincial por el departamento San Martín Manuel Pailler brindó su opinión respecto a los temas a tratar durante el corriente año.

Inicialmente, se mostró auspicioso, aunque no dejó de marcar que puede ser un año con ciertas dificultades: “Todo inicio trae una esperanza, vamos a escuchar el mensaje del gobernador. Sabemos que este va a ser un año difícil y yo diría hasta un poquito complicado. Más allá de ser un año legislativo en el cual nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea, también es un año político, donde van a haber dos elecciones: una a nivel provincial y otra a nivel nacional”, remarcó el legislador.

Seguidamente, habló sobre la intervención del PJ: “Sabemos lo que ha pasado con la intervención del principal partido político que tenemos en la provincia. Yo no soy afiliado al Partido Justicialista, pero creo que en política siempre tenés que sumar no dividir. Las opiniones están divididas, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. No pienso opinar por respeto a los afiliados del PJ, pero siempre en política hay que sumar no dividir, el que divide pierde. No sé si perderá el gobernador, pero yo creo que se van a dividir los sectores”, añadió.

“A nivel nacional, lo que está pasando en el país y en la provincia, no se trata de la persona o del partido, se trata de dos modelos: uno es el que lleva adelante La Libertad Avanza y el otro el que lleva no solamente el PJ sino todo el peronismo y todos aquellos partidos que tenemos otra visión de lo que es la política”, diferenció Pailler.

A continuación, fue consultado por la postura que tomará el presidente del Partido de la Victoria en Salta, Franco Hernández, quien tal vez se encuentra en una encrucijada entre elegir acompañar a Cristina a nivel nacional o al gobernador Gustavo Sáenz. El senador Pailler opinó lo siguiente: “La política es el arte de lo posible, se puede acordar, se puede hablar. Viene una elección y todos creen que es la muerte o la guerra, no es así. Una elección es para elegir los candidatos, ponerse a disposición del pueblo y después aquellos que son elegidos tienen que cumplir con el rol, con el mandato que el pueblo le ha dado, es muy sencillo”, declaró el legislador norteño, restándole presión al tema.

Promediando la entrevista, el senador se adelantó a lo que luego serían los temas tratados en el discurso de Sáenz: “Pienso que el gobernador nos va a decir cuál es el plan de trabajo, si van a haber obras. Si bien sabemos que Nación ha suspendido las obras, pero la Provincia las está haciendo. Cuáles serán las obras prioritarias, qué se va a hacer con la salud, con la educación, con la seguridad, que son los temas principales hoy y siempre”, señaló destacando la continuación de las obras por parte del Ejecutivo Provincial.

Finalmente, y para cerrar el encuentro, Manuel Pailler expresó su deseo de que haya más diálogo y más tratamiento de los temas en agenda: “Generalmente no hay mucho debate y es una deuda pendiente, porque la política es parte de esto y gracias a eso mantenemos la democracia y vamos a tener que seguir bregando y luchando por la democracia. Creo que hay que hablar más y humanizar más la política”, finalizó el legislador provincial.