Mañana abren las extraordinarias en el Congreso con el foco en el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una jornada clave este miércoles 17 de diciembre, cuando a partir de las 14:00 horas inicie la primera sesión especial del período de sesiones extraordinarias, con el foco puesto en el tratamiento del proyecto de Presupuesto Nacional 2026, el cual el Ejecutivo busca aprobar con celeridad para dar previsibilidad económica al próximo año.

Junto a la denominada "ley de leyes", el temario para mañana incluye otras dos iniciativas de impacto fiscal que fueron enviadas por el Gobierno nacional: Se trata de la reforma en el Régimen Penal Tributario, conocida como Inocencia Fiscal, y la Ley de compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la cual establece la obligación por ley de proyectar presupuestos equilibrados o superavitarios, prohibiendo explícitamente el déficit financiero.

El oficialismo llega a este debate con un volumen legislativo fortalecido tras las elecciones de octubre, aunque todavía sin quórum propio ni mayoría absoluta, lo que obliga a La Libertad Avanza a tejer acuerdos con bloques dialoguistas. En este escenario, el presupuesto es la iniciativa que mayores chances de aprobación presenta dentro del paquete de reformas, siendo una pieza de negociación constante con los mandatarios provinciales.

La ingeniería legislativa para llegar al recinto mañana fue blindada por el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien logró avanzar con la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. Tras las reuniones de este martes, el oficialismo buscará obtener los dictámenes necesarios para asegurar que los proyectos lleguen con el respaldo técnico suficiente a la discusión de mañana miércoles.

El cronograma del Ejecutivo es ambicioso y apunta a obtener la media sanción lo antes posible para girar los proyectos al Senado. El objetivo final, según Infobae, es lograr dictamen en la Cámara Alta este mismo viernes, dejando el escenario preparado para una posible sanción definitiva entre el sábado 27 y el lunes 29 de diciembre, antes del cierre del año calendario.