Con un momento de tensión, asumió Daniel Moreno como Senador por La Caldera

Legislativa11/12/2025Por Paola VelardePor Paola Velarde
daniel moreno asunción senado

Este jueves asumió Daniel Moreno como senador provincial por el departamento de La Caldera, después de la licencia que solicitó. Moreno ocupaba la intendencia de Vaqueros y había solicitado la licencia hasta que el 10 de diciembre.

Tras la lectura del acta para la asunción de Moreno, el senador por La Libertad Avanza en representación del departamento Capital, Roque Cornejo Avellaneda, solicitó sobre tablas la creación de una comisión investigadora en el marco del Artículo 123 de la Constitución de la provincia:

“Art. 123: Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente, debiendo para tal efecto concurrir a los dos tercios de votos de los miembros presentes…”

El pedido apuntaba a analizar las conductas de Moreno y evitar de esta manera que asuma en sus funciones. 

roque cornejo senador provincial capital

Seguidamente, el senador provincial por General Güemes, Enrique Cornejo, aseguró que el pedido era improcedente porque “la comisión de poderes determinó la validez” del cargo obtenido. “A nosotros no nos llegó ningún proceso judicial que podría estar afectando al senador” afirmó Cornejo.

enrique cornejo senador por general Güemes

El pedido del representante por Capital fue rechazado por el pleno y se procedió a la jura de Moreno. 

“Por la patria, por Dios, por la justicia y por el departamento La Caldera, si juro” afirmó Daniel Moreno ante los santos evangelios.

daniel moreno asunción senado2

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día