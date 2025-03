Messi no juega con el Inter Miami: ¿Qué le pasó a semanas de los partidos por Eliminatorias ante Uruguay y Brasil?

Lionel Messi no jugará con el Inter Miami por la segunda fecha de la MLS de Estados Unidos. El capitán de Las Garzas ni siquiera se subió al avión para acompañar al plantel rumbo a Texas, para enfrentar al Houston Dynamo. Esa situación generó incertidumbre por su condición física, porque el miércoles pasado había pedido el cambio con la serie definida ante Sporting Kansas City para avanzar a la segunda ronda de la Champions de la CONCACAF. El DT Javier Mascherano descartó una lesión y todo parece indicar que se trata de un descanso programado teniendo en cuenta la seguidilla de partidos y que, en tres semanas, la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, dos duelos ’clásicos’ que la ’Pulga’ no se quiere perder.

Después del empate agónico en casa contra el New York FC en el debut por la MLS y la clasificación a los octavos de final a nivel continental, el Inter Miami se presenta este domingo contra el Houston Dynamo, como visitante Shell Energy Stadium a partir de las 21:00 (hora argentina) y con televisación exclusiva de la plataforma Apple TV a través del MLS Season Pass. Pero ahí no estará Messi.

El primer fundamento sobre su ausencia radica en que estuvo presente en los ocho compromisos de su equipo desde que se inició el 2025: los cinco amistosos de la gira por Latinoamérica (América de México, Universitario de Perú, Sporting San Miguelito de Panamá, Olimpia de Honduras y el clásico ante Orlando City SC), los dos duelos de CONCACAF contra Sporting Kansas City y el debut en MLS frente New York City FC, que derivó además en una multa económica por un polémico gesto que captaron las cámaras.

"Leo está bien, está normal y va a entrenar de forma normal como todos los compañeros", fue la escueta respuesta que brindó Mascherano el viernes pasado, durante la conferencia de prensa habitual previa a cada encuentro en el complejo ubicado en Fort Lauderdale. Claro, el martes, en el triunfo sobre Kansas, Messi hizo un gesto al banco de suplentes a los 69 minutos e inmediatamente fue reemplazado por Benjamín Cremaschi.

Y al momento de viajar este sábado, Messi no estuvo en la nómina y se quedó en Miami. "No hay dos situaciones iguales y hay que poner todo en contexto. La Champions es una competición importante dentro de la planificación de la temporada y también entre los dos partidos de la eliminatoria, teníamos el inicio de la MLS donde también queremos llegar a lo más alto posible. Cuando hablamos de rotar o dosificar los jugadores, no hay que ser tan malo y hay que ver el contexto, que jugamos tres partidos en seis días. No tuvimos el descanso que previamente teníamos que tener por el cambio de fecha del primer encuentro y nos vamos adaptando a las circunstancias", explicó el ’Jefecito’, que está en su primera experiencia como entrenador a nivel de clubes.

Messi viene de convertir en la revancha ante Kansas su segundo gol de la temporada. Fue una eliminatoria que se resolvió con facilidad para los dirigidos por Javier Mascherano, DT argentino que está invicto desde su arribo para reemplazar a Gerardo Martino, y que le permitió avanzar a la próxima instancia del certamen continental, donde enfrentará al Cavalier FC, campeón de la Premier League de Jamaica.

De hecho, cuando se confirmó la elección de Mascherano y su salida de la Selección Sub 20 de Argentina, uno de los argumentos parecían su cercanía tanto con Messi -y otros jugadores de los que fue compañero como futbolista- con el cuerpo técnico de la Albiceleste, encabezado por Lionel Scaloni.

¿Por qué? Se sabe que llegar al Mundial 2026 en condiciones físicas es un deseo de la ’Pulga’ y para eso tiene que haber un trabajo mancomunado entre club y Selección, y qué mejor que hacerlo con alguien que estuvo de los dos lados del mostrador.

De hecho, en el calendario ’albiceleste’ de Messi hay dos partidos marcados con resaltador: sin otra competencia oficial (la Finalissima contra España se jugaría en 2026) los choques el viernes 21 en Montevideo contra Uruguay (el único equipo que lo venció como local en las Eliminatorias) y el superclásico de las Américas contra Brasil, el martes 25 en el Monumental, son impostergables para Leo.

También la serie de octavos de final de la Champions de la CONCACAF -uno de los cinco títulos que tiene pendientes en su carrera- contra el Cavalier FC, que empezará este jueves en el Chase Stadium de Miami (22:00 hora argentina) y tendrá la revancha en Kingston, la capital de Jamaica, el jueves 13. En el medio, el domingo 9, recibirá a Charlotte por la MLS.

Messi es fundamental para Inter Miami. En los tres encuentros oficiales de este 2025, el rosarino de 37 años convirtió dos goles (ambos contra Kansas) y repartió dos asistencias (en el agónico empate 2-2 ante New York City en el debut en la MLS). Por eso se trata de un desafío para Las Garzas no tener a su capitán.

"Cuando Leo no está en cancha, el equipo lo siente. Es el mejor jugador de la historia de este deporte, sería ridículo no pensar que no se siente su ausencia", reconoció Mascherano,

Una entrada de cortesía como resarcimiento para los hinchas del Houston Dynamo.

Dado que, presumiblemente, muchos fanáticos de Houston -y de la comunidad argentina en esa ciudad que quedó reflejada en el banderazo que tuvo la Selección en la previa a aquel encuentro contra Ecuador por los cuartos de final de la Copa América 2024- tenían previsto acudir este domingo para ver a Messi, el Dynamo anunció que compensará a los aficionados por su ausencia.

¿Qué dice el comunicado publicado el sábado 1 de marzo? “El Houston Dynamo está entusiasmado por recibir al Inter Miami CF en el Shell Energy Stadium el domingo por la noche. El informe sobre el estado de los jugadores que se compartió recientemente para el partido no incluyó al delantero Lionel Messi, pero se informó que no viajó a Houston. Lamentablemente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente", explicó.

"Esperamos recibir a todos en lo que será una atmósfera increíble y una celebración del fútbol para la ciudad de Houston. Para demostrar nuestro agradecimiento, los fanáticos que asistan al partido de mañana por la noche pueden reclamar una entrada gratuita para un futuro partido del Dynamo esta temporada. Se proporcionarán detalles adicionales a principios de la próxima semana”, cerró. /TN