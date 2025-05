Sólo un año de prisión para violento que agredió a su pareja y su ex

De acuerdo a lo informado por ExpresiónDelSur la jueza Carolina Poma Salvadores condenó a un hombre a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor penalmente responsable de los delitos de amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad. La pena será cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario. La sentencia también lo declaró reincidente por primera vez atento a que registraba condenas anteriores.

Todo inicia cuando oficiales de policía se desplazaron a una vivienda en Rosario de la Frontera por un posible caso de violencia familiar. En el lugar entrevistaron a una mujer quien dijo que durante una discusión con su pareja, el la había ahorcado con ambas manos hasta hacerla caer al suelo, y luego le propinó un puntapié en el rostro. Según su relato, no era la primera vez que sufría lesiones por parte de él.

Debido a la llegada de oficiales, el hombre se puso agresivo, buscó autolesionarse y prender fuego su viviendo por lo que los oficiales buscaron reducirlo mientras el ahora condenado los agredía con golpes de puño.

En los antecedentes del caso surgió la denuncia de otra mujer con quien había mantenido una relación, ella contó que el 17 de agosto del 2024 el acusado se puso violento porque no tenía dinero ni drogas para darle. En ese contexto, la amenazó diciéndole que si lo denunciaba, agarraría a sus hijos y nietos y los apuñalaría. Acto seguido, se abalanzó sobre ella, la tomó del cuello, la empujó al suelo y le dio un “planchazo” con el pie en el rostro, causándole lesiones. La denunciante afirmó que no era la primera vez que él la agredía físicamente, pero en otras oportunidades no denunció por estar sometida a constantes amenazas contra su familia y temer por su integridad física.

Un tercer hecho detallado en la causa ocurrió el mismo día cuando la segunda denunciante, al dirigirse al domicilio de su madre (la primera denunciante), vio que el acusado la estaba agrediendo. Al ingresar a la casa por la fuerza para intentar frenar la situación y pedirle al acusado que se fuera, él le respondió con agresiones verbales y, en presencia del personal policial, le pegó un golpe de puño en la boca y en las manos.

En una audiencia flexible y multipropósito las partes informaron que habían llegado a un acuerdo para un juicio abreviado. La jueza Carolina Poma Salvadores hizo conocer al imputado los alcances del juicio abreviado y lo interrogó, a lo que él expresó reconocer los hechos y estar de acuerdo con la pena solicitada.