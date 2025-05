La escalofriante advertencia de Elon Musk que parece ciencia ficción, pero se está cumpliendo

Elon Musk lanzó una advertencia inquietante: para el año 2040, habrá más robots con aspecto humano que personas reales en la Tierra. Su predicción encendió alertas globales sobre el futuro de la humanidad, mientras su empresa Tesla ya avanza con el despliegue masivo de estos nuevos autómatas.

El magnate sudafricano, dueño de empresas como Tesla, SpaceX y Starlink, aseguró que el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y la robótica está marcando el camino hacia un futuro dominado por las máquinas. Según sus palabras, en menos de dos décadas podríamos convivir con millones de robots indistinguibles de los humanos, operando en hogares, empresas, gobiernos y hasta en la toma de decisiones autónomas a nivel nacional.

Y esta no es solo una visión lejana. Musk ya está ejecutando el plan: Tesla anunció el lanzamiento a gran escala de sus robots humanoides Optimus, que serán integrados en cadenas de producción y, más adelante, en tareas cotidianas. Estos robots cuentan con inteligencia artificial avanzada, visión computarizada y capacidad para aprender por sí mismos, lo que les permite adaptarse a entornos complejos sin intervención humana.

Tesla has released a new video of its Optimus humanoid robot dancing. All video is real and a 1x speed. pic.twitter.com/wo52NMMWwl