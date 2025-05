¿Del IPS al Pami? Cartuccia apuntó a revisar los convenios del IPS que no se cobran

Novedad de las últimas horas fue el ingreso a la Legislatura de un proyecto de ley, que propone que afiliados al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) dejen de percibir su cobertura al momento de jubilarse, pasando automáticamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Otro eje relevante de la iniciativa apunta a modificar la forma en que se prescriben los medicamentos.

Al respecto de la iniciativa, la diputada provincial Laura Cartuccia se mostró distante de la propuesta que busca racionalizar el gasto en la prestadora de salud, entendiendo que ese fin debería encararse desde otro lado, como ser en la revisión de convenios, no perjudicando eventualmente a los afiliados con sus tratamientos.

“Este tema no es menor, yo me pregunto ¿qué pasará con aquellas terapias complejas, con los medicamentos oncológicos, con aquellos con epilepsia retractaría…? Esta ley no sería una mejora en la gestión de recursos”, se permitió objetar por CNN Salta -94.7 MHZ.

Dicho esto apuntó que no sería la vía brindar medicamentos genéricos ni tampoco “decir que los afiliados jubilados desfinancian al IPS, aquí hay convenio de reciprocidad donde pagamos tratamientos por siete millones de pesos y más en algunos casos, donde las otras provincias pagan 15 pesos”, equiparó.

En este punto llamó a “revisar los convenios firmados y de los que hace más de una década no se están cobrando, en 2022 la deuda de reciprocidad era de 80 millones de pesos, pensemos en lo que pasó en el país con la economía, en los convenios de hospitales de autogestión donde se autoriza el valor de la práctica del IPS en más del 40%, lo que duplica la facturación, los convenios con los anestesistas al 2026”, enlistó.

Por último Cartuccia apuntó a que “no nos comamos verso que la obra social está desfinanciada, tiene fugas por otras partes, con terciarizadas y por la cantidad de convenios, veamos esos convenios, con farmacias externas, cuestiones y ahí veamos medicamentos o de los afiliados”, concluyó.

“Deberá ser muy discutido y debatido, invitando autoridades para tener las explicaciones necesarias, aquí discutimos quién queda dentro y quién afuera”