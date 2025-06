Golpearon brutalmente a una mujer mayor para robarle: “Me pateaba como un animal”

En Embarcación tuvo lugar un hecho delictivo preocupante, ya que dos individuos para robarle a una mujer mayor la golpearon brutalmente.

Jorgelina Albornoz fue la víctima quien entre llanto relató la angustia, miedo y dolor que vivió mientras caminaba hacia su vivienda en B° 200 viviendas.

“Vi dos chicos pasando la ruta por la calle Buenos Aires, en el segundo pasaje sentí que alguien caminaba rápido, me doy la vuelta y me pegaron una trompada en el pecho, me torció el cuello y me empezó a pegar piñas, me tiraba las bolsas, me apuntó con un cuchillo en la cintura” dijo a Multivisión.

“Grité tanto que si no fuese por los vecinos no te estaría contando esto. Mucha bronca, no me decía nada, solo me pegaba”.

Tras su pedido de auxilio aparecieron los vecinos que lograron correr a los delincuentes, quienes se cree serían hermanos buscados por la Policía, pero siguen sueltos.

Entre lágrimas y angustia, la señora dijo que iba cargada de bolsas porque sus nietos la iban a visitar, pero que por suerte no se encontraban con ella.

“Entré en shock de ver tanta violencia. Me pateaba como un animal”.

Comentó que no solo le propinaron golpes, sino que también le robaron lo que pudieron entre ello sus medicamentos, agregando que sufre de presión alta.

“Salgo porque hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a otro” finalizó.