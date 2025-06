Se viralizó la foto de Wanda y Keita Baldé que Icardi presentó en la audiencia de divorcio

Mauro Icardi se jugó una carta importante en la audiencia de divorcio con Wanda Nara. Con ánimos de que todo termine pronto y que la Justicia falle a su favor, presentó una foto comprometedora de la mamá de sus hijas con Keita Baldé e intentó comprobar que ella le fue infiel antes del encuentro que él mantuvo con la China Suárez en un hotel de París, en 2021.

La imagen -captura de una cámara de seguridad- salió públicamente a la luz de la mano del periodista Gustavo Méndez, quien la compartió en su cuenta de X. “Exclusivo. Wanda Nara a los besos con Keita Baldé en su casa de Milán previo al Wandagate. ¿Así o más específico?“, disparó.

Icardi también está convencido de que la empresaria lo engañó con L-Gante, aunque por ahora el foco está puesto en su colega senegalés, con quien compartió vestuario en el Inter. La próxima audiencia se realizará en julio, y allí también se definiría el valor de la cuota alimentaria y el futuro de las propiedades y vehículos que quedaron afuera del acuerdo que firmaron antes de anunciar su separación.

Wanda Nara y Keita Baldé: la foto comprometedora que le vino como anillo al dedo a Mauro Icardi. (Foto: Gustavo Méndez)

Qué dijo Wanda Nara sobre su affaire con Keita Baldé

Tiempo atrás, Wanda Nara habló con Estefanía Berardi y le confirmó que efectivamente tuvo un romance con Keita Baldé, el ex compañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán. “Me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo ‘sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie’”, pronunció la panelista de Mañanísima (eltrece).

La ex LAM (América), sostuvo que ese affaire de la empresaria no fue el único, pero sí el más popular: “Ella no tiene nada que esconder. Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separados, ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”.

Wanda Nara y Keita Baldé, mimosos. (Foto: captura de eltrece)

Por último, Berardi opinó que todos los chats y fotos que salieron a la luz son parte de una campaña para perjudicar a Wanda, que está felizmente en pareja con L-Gante. “Se está tratando de instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés, pero esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice Wanda es que Keita también estaba separado en ese momento”, cerró. /TN