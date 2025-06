El estado de las rutas, la otra gran preocupación de los intendentes salteños

Novedad de estos días fue la preocupación que manifestaron los intendentes de la provincia quienes, más allá de la ayuda recibida por el Gobierno para hacer efectivo el pago del medio aguinaldo, la baja de la coparticipación les está repercutiendo en sus números, atravesando un momento “crítico”, según lo calificaron.

No obstante y en medio de esta dificultad, son otros los asuntos que también atañen a la preocupación de los jefes comunales del territorio salteño. Junto a la cuestión de las obras, de los servicios y la necesidad de dar respuestas a los vecinos, el estado de las rutas, sobre todo las nacionales, no es algo menor.

Así lo enfatizó el intendente Marcelo Moisés, presidente del Foro de Intendentes en su charla con Sin Vueltas de InformateSalta, al ser consultado de cuáles son esas preocupaciones, además de la baja de la coparticipación que los impacta.

“En las conversaciones que de forma permanente tenemos los intendentes, principalmente el tema de las rutas” es uno de los tópicos de conversación como de preocupación por su estado de deterior, siendo el caso de las nacionales sobre todo, como la ruta 50 en el norte o la 9/34 en el sur.

En ese listado de cuestiones, mencionó que le siguen salud, educación y seguridad, en vista a aquellos cargos que se deben cubrir en cada área, sobresaliendo de las tres la seguridad pues “a veces faltan agentes”.

Obviamente, la infraestructura se suma, con las obras que no pudieron continuar o iniciarse ante los recortes de fondos. Y sin embargo “los intendentes no podemos mirar a otro lado, cuando a una familia no le alcanza para alimentos o cuando tiene un problema de salud, hay que disponer de los gastos” para ayudar a quienes lo piden.

“En la charla que tuvimos con el gobernador Gustavo Sáenz, él se dio cuenta (de esas angustias que atraviesan), y él nos dijo que tenemos que poner más humanismo y menos cemento, debemos ayudar primero a la gente”, ponderó de la impronta que siguen.