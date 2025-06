Romero sobre el fallo de Cristina: “La justicia confirmó la corrupción durante el kirchnerismo”

El senador nacional Juan Carlos Romero se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una causa por corrupción. El legislador sostuvo que el fallo confirma lo que muchos argentinos sospechaban desde hace tiempo: la existencia de un entramado de corrupción a gran escala durante los gobiernos kirchneristas.

“Creo que no hay que cuestionar a la justicia cuando el fallo no nos gusta, como hace el kirchnerismo, ni tampoco festejar cuando los jueces nos dan la razón”, expresó Romero al ser consultado en Radio Salta por la resolución judicial. “En este caso, uno observa que en todas las instancias la justicia actuó investigando y corroborando hechos, no suposiciones. Eso es lo triste: que la justicia confirme lo que la gente siempre pensó, que hubo una gran corrupción durante el gobierno kirchnerista que duró muchos años”, agregó.

El senador salteño remarcó que, desde 2003 hasta la actualidad (salvo el período de gobierno de Mauricio Macri) el kirchnerismo gobernó el país con prácticas descontroladas. “Cada uno hacía lo que quería. Lamentablemente esto pasó y se castigó. No es bueno para un país que la corrupción se haya demostrado en todos los niveles, pero tampoco es un hecho para festejar porque esto no es un tema personal. No creo que sea motivo de celebración”, afirmó.

Respecto al futuro del peronismo, Romero consideró que el espacio deberá reconfigurarse. “El peronismo tendrá que reciclarse, tendrá que tener una idea más moderna. La verdad es que seguir el modelo kirchnerista no conduce a nada. El país está más pobre que cuando ellos comenzaron, está peor que antes. La inflación, los problemas estructurales, todo lo que recibió este gobierno es consecuencia de eso. Argentina tiene que salir adelante”, opinó.

En cuanto al impacto político del fallo, el senador señaló: “No sé qué efecto tendrá en la gente. Quienes creen en el kirchnerismo sostendrán que esto es injusto, pero hay otra parte de la sociedad que se da cuenta de lo que realmente sucedió”.