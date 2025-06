Una familia necesitó en mayo más de $1.110.000 para no ser pobre

Tras darse a conocer el porcentaje de la inflación, también se conoció cuánto necesitó una familia en el país para no caer en la pobreza y cubrir sus necesidades básica.

Con los indicadores de mayo, una familia necesitó 1.110.624 pesos para no ser pobre en mayo de 2025, según el dato de la Canasta Básica Total que difundió este jueves el Indec, lo que representa un alza mensual de 0,1%..

Los datos producidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo se dieron a conocer al mismo tiempo que el reporte de inflación de mayo, que arrojó un alza de 1,5%, la más baja en cinco años.

La Canasta Básica Total (CBT) -un dato que se usa para estimar la pobreza- había registrado un aumento de 0,9% en abril, cuando se determinó que era de $ 1.110.063.

En el caso de la canasta que sólo mide lo necesario para comer, relevó que una familia necesitó $500,281, para no caer en la indigencia.

Por último, una persona adulta para no ser pobre, necesitó en mayo acceder a $359.425, para no ser pobre, mientras que para no caer en indigencia, necesitó ingresos por $161.903.

Por otra parte, el instituto de estadísticas estimó que una familia de tres integrantes necesitó $884.186 para no caer en la pobreza, mientras que para una familia de cinco la cifra se eleva a $1.168.132. En la misma línea, una familia de tres miembros necesito al menos $383.262 para no ser considerada indigente, mientras que un hogar de cinco integrantes necesitó $526.165.