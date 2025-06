Sáenz sobre el fallo de Cristina: “No estoy a favor ni en contra”

Esta semana se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la condena para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador Gustavo Sáenz en diálogo con Universal Video Cable se refirió al fallo sin caer en polémicas o la grieta que muchos plantean al respecto.

“No me gusta hablar de algo que no conozco, pero no estoy ni a favor ni en contra” afirmó el mandatario alejándose de los posicionamientos que muchos han marcado. Agregó que debe conocer el contenido del fallo para emitir una opinión certera.

“La ley tiene que ser pareja y para todos y espero que sea justa por sobre todo” finalizó.