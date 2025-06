Kosiner busca sumar al peronismo y otros sectores a un frente anti-Milei: “Su modelo es perverso"

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Pablo Kosiner, ex diputado nacional y referente del peronismo en Salta, en Sin Vueltas, instó a dejar de lado las diferencias internas y construir una alternativa que represente a todos los sectores que no coinciden con el rumbo del actual gobierno.

Según dijo, el peronismo debe promover un proceso de unidad con otros espacios políticos y sociales que no comparten el modelo de Milei. "La línea divisoria hoy en la Argentina no es Cristina, es Milei. No entender eso es quedar fuera de discusión”, afirmó.

"El peronismo tiene que ir a un fuerte proceso de unidad, hay muchos sectores políticos y sociales que no están de acuerdo con el modelo de Milei"

En la oportunidad, cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno Nacional, al que acusó de aplicar un ajuste brutal que impacta sobre las provincias, sin tener una agenda federal ni de inversión. “Este modelo solo busca bajar la inflación a fuerza de recesión, y ya está generando niveles de pobreza similares a los de 2001”, advirtió.

"La educación se la tiró por la cabeza a las provincias, la salud se la tiró por la cabeza a las provincias y la obra pública se la tiró por la cabeza a las provincias", apuntó.

"Si nos quedamos en las divisiones internas, en los ego personales, bueno, seguramente tendremos Milei para rato"

Sobre el escenario local, consideró clave la elección de senadores y diputados nacionales. “Salta debe tener representantes que enfrenten este modelo. Hoy hay debilidad en el Congreso para frenar el avance del Gobierno sobre las provincias”, subrayó.

Finalmente, valoró el rol de Juan Manuel Urtubey, quien busca reinsertarse en la política: “Ojalá decida ser parte de este esquema. Se necesita su capacidad de diálogo y defensa de los intereses provinciales”, concluyó.